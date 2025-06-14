ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Тийт Лиллеметс

Почти три года назад было объявлено о возбуждении сенсационного уголовного дела, в рамках которого под следствием неожиданно оказались 20 человек, в основном политики и чиновники из Кохтла-Ярве, а также некоторые бизнесмены. Очевидно, что полиции было нелегко расследовать это дело, как это всегда бывает с делами о коррупции - многие вещи очень зависят от толкования. В прошлом году расследование, несомненно, получило сильный удар в связи со смертью Осипенко, главного действующего лица этой истории.