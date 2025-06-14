ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Тийт Лиллеметс

Тийт Лиллеметс, который в настоящее время работает городским чиновником в Кохтла-Ярве, много лет назад возглавлял различные коммунальные предприятия своего отчима Николая Осипенко, а также начал понемногу заниматься политикой. Естественно, в контролируемых Осипенко списках, как в Йыхви, так и позже в Кохтла-Ярве. Затем на публичных должностях в качестве помощника мэра по Оруской и Ахтмеской частям города Кохтла-Ярве и позже председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания.
Почти три года назад было объявлено о возбуждении сенсационного уголовного дела, в рамках которого под следствием неожиданно оказались 20 человек, в основном политики и чиновники из Кохтла-Ярве, а также некоторые бизнесмены. Очевидно, что полиции было нелегко расследовать это дело, как это всегда бывает с делами о коррупции - многие вещи очень зависят от толкования. В прошлом году расследование, несомненно, получило сильный удар в связи со смертью Осипенко, главного действующего лица этой истории.
На данный момент Тийт Лиллеметс стал первым лицом, отправленным под суд по этому делу. Вероятно, во многом потому, что его связи с Осипенко легче всего доказать через семейные связи, а также потому, что он был главой городских частей в то время, когда предприятия олигарха оказывали там услуги. Однако как все это истолкует суд, конечно, неизвестно.