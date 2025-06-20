ПАРЛАМЕНТ Эркки Келдо: Поправки к Закону о трудовом договоре служат интересам как работодателей, так и работников

Проект изменения Закона о трудовом договоре рассматривает две важные темы: возможность заключения соглашений о гибком рабочем времени и более четкую регуляцию еженедельного времени отдыха.
В случае данного проекта речь идет о предложении, целью которого является модернизация нашего трудового права в соответствии с истинными потребностями трудового мира и улучшение при этом социальной защиты многих работников.
Центральная поправка, о которой говорится в проекте, создает возможность заключать между работодателем и работником соглашения, касающиеся гибкого рабочего времени. В результате впредь можно будет договариваться о рабочем времени, например, в объеме от десяти до, например, тридцати часов в неделю. Соглашение всегда будет определять оговоренные часы работы, которые всегда гарантированы, а также дополнительные часы, которые работник может при желании отрабатывать, но не обязан делать это.
Основой такого соглашения являются четкие и сбалансированные условия. Минимальная нагрузка работника всегда составляет по меньшей мере десять часов в неделю, то есть четверть нагрузки. Дополнительные часы являются как для работника, так и для работодателя добровольными, о дополнительных часах нужно договариваться письменно в форме, обеспечивающей повторное предъявление, то есть воспроизводство. Оплата должна составлять по крайней мере 1,2-кратную ставку минимальной почасовой оплаты. Исключением тут являются несовершеннолетние и новые работники. Я понимаю, что эта тема тоже вызвала вопросы. Мы обсуждали это в комиссии и при необходимости закажем дополнительный анализ того, нет ли там какого-то неравного обращения.
Этой поправки ждали очень давно, она позволит разрешать многие ситуации в реальной жизни, когда объем работы и готовность работников трудиться могут колебаться, например, в розничной торговле, секторе обслуживания, сезонных работах. Поправка предложит как работодателю, так и работнику большую гибкость и свободу выбора.
"Поправки к Закону о трудовом договоре позволят создавать трудовые отношения, отражающие сегодня реальный рынок труда и действительность, а не фикцию на бумаге".Эркки Келдо, министр экономики и промышленности, Партия реформ
Еще важнее, однако, то, что эта поправка уменьшит необходимость использовать договор долгового права или договор поручения. Часто упрекали, что это как-то ухудшит защищенность работника. Однако, наоборот, это обеспечит работнику реальные социальные гарантии. Почему? Потому, что если сегодня есть желание работать гибко, то это можно сделать либо на основании договора поручения, либо - что еще хуже для государства, общества и самого работника, - работают нелегально. Тогда вообще нет налогов, не выплачиваются гарантии, нет никакой информации.
Договор поручения не гарантирует работнику исходящую из трудового договора защиту, а также реальные социальные гарантии. Но реальная жизнь такова, что приходится работать гибко. Вот мы и хотим привести Закон о трудовом договоре в согласие с реальной жизнью.
Как я уже сказал, в противовес некоторым мнениям эта поправка реально увеличит защиту многих работников, а не уменьшит ее. Поправку ждали многие работники, которые не хотят или не могут постоянно работать с равномерной нагрузкой. Мы получили много откликов и от родителей детей о том, что можно было бы упростить работу для родителей, то есть работа могла бы стать более гибкой. Это же касается, например, пожилых и пенсионеров, у которых трудоспособность зависит от состояния здоровья, или же учащихся и так далее. Таких примеров очень много. Этот проект облегчит работу для разных целевых групп, которые действительно сами этого хотят.
Вторая важная поправка касается еженедельного времени отдыха. То есть регуляции еженедельного времени отдыха, необходимость в которой возникла из-за недавних решений Европейского суда. Проект устанавливает, что в случае обычного рабочего времени с понедельника по пятницу работнику нужно гарантировать не менее 48 часов отдыха подряд в неделю, а в случае суммированного рабочего времени, например, в случае работы по графику, в неделю должно быть гарантировано по меньшей мере 36-часовое непрерывное время отдыха.
Речь идет о подтверждении долговременной практики, которая действует в Эстонии с момента создания Закона о трудовом договоре. Цель изменения - обеспечить правовую ясность в том, сколько часов отдыха подряд надо минимально гарантировать работнику один раз в неделю.
Проект родился в результате долгого и содержательного процесса. Учитывались отклики как работников, так и работодателей. Окончательный проект, как всегда, является компромиссом, который старается максимально служить интересам обеих сторон. Поэтому прошу вас поддержать проект поправки Закона о трудовом договоре и других законов, чтобы мы сообща смогли обеспечить современную, справедливую и ориентированную на человека трудовую жизнь.
Проект позволит создавать трудовые отношения, отражающие сегодня реальный рынок труда и действительность, а не фикцию на бумаге - чего я думаю, никто из нас не хочет. В то же время этот проект подчеркивает ценность гибкости, но никоим образом не забывает о защите работника и работодателя.