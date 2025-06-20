ПАРЛАМЕНТ Эркки Келдо: Поправки к Закону о трудовом договоре служат интересам как работодателей, так и работников

Еще важнее, однако, то, что эта поправка уменьшит необходимость использовать договор долгового права или договор поручения. Часто упрекали, что это как-то ухудшит защищенность работника. Однако, наоборот, это обеспечит работнику реальные социальные гарантии. Почему? Потому, что если сегодня есть желание работать гибко, то это можно сделать либо на основании договора поручения, либо - что еще хуже для государства, общества и самого работника, - работают нелегально. Тогда вообще нет налогов, не выплачиваются гарантии, нет никакой информации.

Как я уже сказал, в противовес некоторым мнениям эта поправка реально увеличит защиту многих работников, а не уменьшит ее. Поправку ждали многие работники, которые не хотят или не могут постоянно работать с равномерной нагрузкой. Мы получили много откликов и от родителей детей о том, что можно было бы упростить работу для родителей, то есть работа могла бы стать более гибкой. Это же касается, например, пожилых и пенсионеров, у которых трудоспособность зависит от состояния здоровья, или же учащихся и так далее. Таких примеров очень много. Этот проект облегчит работу для разных целевых групп, которые действительно сами этого хотят.