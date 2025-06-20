Директор Нарвского музея на передовой сражается против гибридных атак России

9 мая, когда многие люди в Нарве отмечали российский День победы, руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова была удостоена титула европейца года. Женщина, заочный приказ об аресте которой отдали российские власти, не позволяет России и ее лидерам мнений запугать себя, продолжает честно рассказывать об истории города и говорит, что война России в Украине очень тесно связана также с осмыслением истории и культуры.
Мария Сморжевских-Смирнова
- Родилась 16 декабря 1977 года в Сибири, ее предки - эстонцы. В возрасте 3 лет переехал в Нарву.
- В 1996 году поступила в бакалавриат Тартуского университета по специальности "Русская и славянская филология", в 2003 году получила степень магистра, а в 2013 году - докторскую степень по культурологии в Эстонском институте гуманитарных наук Таллиннского университета.
- С 2013 года являлась руководителем разных музеев (Дом-музей Петра I, Таллиннский русский музей).
- С 2021 года - член правления Нарвского музея.
- В мае нынешнего года удостоилась титула европейца года. Это знак признания со стороны Эстонского представительства Еврокомиссии и Международного европейского движения человеку или организации, которые помогли отстаивать европейские ценности, повысить осведомленность народа Эстонии о Евросоюзе и сделать Эстонию более заметной в Европе.
- Мы знаем, что в Нарве люди по-разному относятся к истории Второй мировой войны. Как нарвитяне приняли открывшуюся 9 мая выставку "Нарва 54", рассказывающую о замене старой нарвской застройки советской архитектурой?
- Очень спокойно приняли. Мы открыли выставку утром в День Европы, 9 мая. Люди смотрят, читают. Тексты там очень простые и короткие. Здесь нет каких-то оценок, только исторические факты, как и на предыдущей выставке "Нарва 44". Это вторая часть нашей предыдущей выставки.
Относительно предыдущей выставки можно сказать, что случился скандал среди нарвских политиков, однако музей делает свою работу, чтобы инициировать дискуссии, говорить об истории, о фактах, в том числе о таких, которые, может быть, многим не нравятся или не были известны. Но с этой выставкой все было очень спокойно.
- Насколько трудно руководить учреждением памяти в городе, где многие люди смотрят на историю через призму российской лжи и пропаганды?
- Это сложно, но причина не в истории, а, скорее, в нашем настоящем и в той трагедии, что происходит очень близко от нас, то есть в войне в Украине. Мы не были к этому готовы. Я работаю здесь уже пятый год, и когда начинала, единственными кризисами, с которыми мы столкнулись, были ковид и инфляция. К связанным с ними обстоятельствам мы тоже не были готовы, но привыкли с ними справляться.
Но кто готов к войне? Однако сейчас мы живем в такой ситуации. Все было спокойно до того, как мы решили в 2022 году увезти фигуру Ленина с территории Нарвского замка. Эта скульптура не была просто музейным экспонатом, а жила здесь своей жизнью. Каждый год в апреле, в день рождения Ленина, и в ноябре, в годовщину революции, к этой фигуре несли цветы. Но в контексте войны эти советские монументы стали очень важными, и было ясно, что дальше так продолжаться не может. С того момента началась напряженность. Не говоря уж о 2023 годе, когда мы в первый раз вывесили на крепостной стене баннер с надписью, что Путин - военный преступник.
Нас обвинили во вмешательстве в политику, ведь многие хотели бы видеть культуру с закрытым ртом и завязанными глазами. Многие считают, что исторический музей должен заниматься по возможности далекой и предпочтительно удобной историей, такой как каменный век, Средневековье или по крайней мере старое доброе шведское время. Мы знаем, что культура всегда занимается современностью, а история занимается прошлым. Однако прошлое намного ближе, чем мы можем предположить, ведь оно наступает уже через несколько секунд. Хотя мы не в состоянии изменить его, мы можем дать ему оценку. А культура должна проводить четкую границу между добром и злом. Молчание в такой ситуации в случае с нами означало бы игнорирование или согласие. Культура не имеет права мириться со злом и игнорировать войну.
- Но тот баннер на крепостной стене многим все же показался политической акцией.
- В случае выставки "Нарва 44" нас тоже обвиняли в пропаганде и политике. Я не могу себе представить, чтобы в Таллинне, где подобные выставки проводятся на тему мартовской бомбардировки уже более 20 лет, возникла бы такая же ситуация, как в Нарве. Здесь это стало первой подобной выставкой. Неудобная история для тех, кто жил с полученными из советских учебников истории знаниями, еще не означает политику.
Мы говорим о фактах, а то, что Путин являлся в 2023 году военным преступником, уже было фактом. Это официальная точка зрения Эстонской Республики. Нарвский замок всегда был военным объектом, уже 700 лет назад он был пограничным объектом, и мы просто не могли молчать. Мы знаем, что очень многие выражали критику по поводу этого баннера, и мы получали множество угроз. Когда мы в первый раз его вывесили, то отклики оказались очень противоречивыми: одни выражали негатив и угрозы, а другие - благодарность и поддержку. И не только в Эстонии, но и за границей.
Российский суд выдал санкцию на арест
Российские СМИ написали в январе этого года, что Басманный районный суд города Москвы заочно отдал распоряжение об аресте директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой. Заседание состоялось в середине января.
Уголовное дело в отношении Марии Сморжевских-Смирновой возбуждено в связи с распространением "ложной информации" о российской армии группой лиц по политическим мотивам, написала "Mediazona".
Содержание обвинения и то, кто еще входит в эту группу, не известно.
Мария Сморжевских-Смирнова разыскивается российским Министерством внутренних дел с лета 2024 года.
- Насколько эта поддержка ощущалась, однако, среди жителей Нарвы?
- Нарва очень многослойная. Наши люди очень активны в социальных сетях, и в тамошних группах обсуждается каждое событие в городе. Может сложиться впечатление, что те, кто громогласно выступают, это и есть все люди Нарвы, однако это не соответствует истине. Мы получаем очень большую поддержку именно со стороны жителей Нарвы, говорящих, что та ерунда, что происходит на российской стороне и на которую собирается посмотреть с речного променада как бы вся Нарва, не согласуется с их точками зрения, и они благодарят нас от имени жителей Нарвы.
- Вы находитесь в центре внимания на этой линии фронта уже с самого начала войны. Вы говорили, что из-за этого получали также угрозы. Насколько безопасно вы чувствуете себя здесь, в Нарве? Ведь тут на людей и физически нападали из-за их деятельности - если говорить о нарвском инспекторе по охране памятников старины Мадисе Туудере.
- То, что случилось с Мадисом, очень печально. Мы не знаем сейчас, что стало истинной причиной, но если тот нападавший действительно обвинял во лжи и фальсификации истории, то это очень печально. Я уверена, что замок (где находится Нарвский музей. - Э.К.) - это самое безопасное и красивое место в городе Нарва. Во-вторых, у нас в центре Нарвы и на променаде повсюду есть видеокамеры безопасности. И, поверьте мне, в десять вечера на улицах Нарвы может сложиться впечатление, что это вымерший город - на улицах нет никого.
- Так что вы чувствуете себя в Нарве в безопасности?
- Абсолютно. Это мой родной город. Меня скорее возмущает то, что некоторые люди в этом городе агрессивны и бесстыдны и не имеют никаких моральных границ при выражении своего мнения. Это говорит также о том, насколько низкий уровень у этой дискуссии. А жаль.
Еще могу сказать, что многие жители очень активны за экраном компьютера. У нас была серия лекций об истории Нарвы: восемь лекций на эстонском языке и восемь на русском. После лекции в программу входили также открытые дискуссии. На дискуссиях мы отключали камеры и прямую трансляцию на "Youtube", чтобы дать людям возможность свободно высказаться и не делиться этим в вебе. Это были очень хорошие дискуссии. Люди делились своими мыслями и воспоминаниями. И выяснилось, что те агрессивные люди, которые в остальных случаях громко выражают свое мнение, просто не пришли на место. Это значит, что дискуссия не является их целью. Это ставит нас перед фактом, что спровоцированная Россией агрессивная гибридная война - это реальность и она происходит при поддержке наших людей добровольно в социальных сетях.
- Понимаете ли вы, что подстегивает этих людей, почему они не хотят принять ту историю, которая России не подходит?
- Десятки лет они живут в российском информационном пространстве, заполненном пропагандой. Особенно в последние 15-20 лет, когда там рос культ победы, который позднее превратился в культ войны. То есть распространено такое отношение, что война - это нормально и даже позитивно, а также убеждение, что они - мощная империя, мощный народ, что новая война - святое дело. Все это подготовило почву. В Нарве даже не нужно особых технических устройств, чтобы смотреть российские каналы. Если мы посмотрим на выходящие в городе местные газеты, то в них в полном объеме публикуются программы всех этих пропагандистских каналов. И все это влияет на этих людей.
Они любят говорить, будто в Эстонии нет демократии, но в то же время могут говорить все, что хотят, и вести себя на том самом променаде 9 мая так, как они себя ведут. Никто ведь им не препятствует.
Эта тема для меня очень тяжелая, и я чувствую, что здесь имеют место также упущения со стороны нашего музея в течение лет, прошедших после восстановления независимости Эстонии. Мы вместе строили наше настоящее и будущее, и, наверное, возникло ощущение, что нет смысла детально говорить о том, что было в прошлом. Я уверена, что 30 лет назад, когда российские архивные материалы были намного доступнее, чем сейчас, было бы проще говорить об этих вещах.
Я очень хорошо помню, как в 1995 году моя мать, бывшая тогда директором Нарвской Пяхклимяэской гимназии, в годовщину мартовской бомбардировки вывесила на здании школы траурный флаг. Я училась тогда в гимназии, и мы не понимали, что случилось. Она объяснила нам, что в этот день советская авиация бомбила Нарву. У нас тогда уже имелась книга эстонского архитектора Олега Коченовского со снимками старой Нарвы, и было ясно, что когда-то у нас был очень красивый город, которого больше нет.
Сейчас я понимаю, что, может быть, моей матери непросто было тогда говорить об этом, ведь в той же школе работали учителя, которые не были согласны с этими утверждениями. Мой учитель истории, рассказывавший нам о пакте Молотова-Риббентропа, говорил тогда, что, мол, сейчас говорят, будто Нарву разбомбили советские самолеты, но он в этом не совсем уверен, так как при осмотре подвалов домов в старой Нарве становится понятно, что город взрывали из подвалов. Но мы гуляли там и не понимали этого, так как видели, что своды подвалов были целы.
Как я уже сказала, здесь имелись также упущения в работе музея, ведь с посетителями было проще говорить о шведском времени или средневековье. О трагической судьбе Нарвы говорили, скорее, в очень узком кругу, на музейных конференциях или в контексте ученых трудов, но это не было предназначено для более широкой публики.
Однако идущая недалеко от нас война заставляет нас говорить об этом и анализировать происходившее. Уже четвертый год среди нас проживают те украинцы, которые три года назад стали беженцами. Они жители наших городов, и у них тоже есть свои истории, которые мы, как учреждение сохранения памяти, должны как-то фиксировать.
- Недавно вы получили очень важный знак признания - вас удостоили титула европейца года. Что он означает для вас?
- И номинация, и сама награда стали для меня большим сюрпризом. Это большая честь не только для меня, но и для всей нашей команды. Этого титула достойны также те нарвитяне, которые нас поддерживали. Может быть, у них отсутствуют возможности говорить об этих вещах настолько публично и настолько громко, как это делаем мы, но у них все же имеется такая система оценки ценностей. Среди них, кстати, очень много людей, у которых российское гражданство и которые говорят, что у них хоть и есть родственники в России, но они туда не ездят, так как каждый привезенный туда рубль поддерживает войну, такова их моральная точка зрения.
Я сказала на открытии нашей выставки 9 мая, что этой выставкой мы отмечаем также мир и свободу. Это звание, которое присудили мне тоже 9 мая, символизирует для меня эти ценности. Это звучит немного метафорично, но можно сказать, что Нарвский замок стоит здесь, в приграничном городе, на страже эстонских и европейских ценностей, так как наша дистанция с Россией - всего 101 метр.
Россия и те, кто ее поддерживают, могут говорить, что игнорируют этот баннер там 9 мая и игнорируют Нарвский музей, но они все же замечают нашу деятельность и реагируют на нее. В январе я узнала из наших СМИ, что Россия заочно арестовала меня - уже этот факт говорит о том, что они замечают. Он многое говорит также о российском репрессивном режиме и подтверждает, что мы здесь занимаемся правильным делом.
- Наверное, не просто переносить то давление, под которым вы вынуждены жить - начиная с нападок пророссийски настроенных людей и до исходящих из России угроз. Что придает вам силы?
- Любовь к своему родному городу. А также чувство миссии. И это не просто красивые слова. Да, мы не были готовы к нынешней ситуации, но когда я начинала здесь работу, у нас была очень воодушевляющая концепция и мы успели также многое сделать, несмотря на войну. В финансируемом Евросоюзом большом проекте реконструкции мы участвовали вместе с Россией, однако в какой-то момент закончились всяческие связи с Россией. Это был очень сложный период, но мы справились.
У меня очень много сторонников, например, мои бывшие учителя из Пяхклимяэской гимназии, у меня здесь друзья, не говоря уж о коллегах. У меня есть сторонники по всей Эстонии, а также за границей. В течение последнего полугодия меня приглашали выступить на нескольких зарубежных конференциях и форумах, меня там цитировали. Я каждую неделю получаю письма не только из стран Европы, но и из более далеких краев, например, даже из Новой Зеландии. Я чувствую, что круг моих сторонников очень велик. Может быть, с точки зрения Нарвы может показаться, что здесь есть только эти агрессивные комментаторы, однако это лишь маргинально маленький пласт. Мир во много раз больше. И число поддерживающих меня в разы больше, чем число этих негативных комментаторов.
Меня очень поддерживает также моя семья, любящая меня. Я верю, что члены моей семьи волнуются за меня, но их поддержка и любовь со мной каждый день. Это вдохновляет и придает смелости продолжать.
- Согласны ли вы с теми, кто говорит, что культура должна быть вне политики и культурные связи с агрессором можно было бы продолжить?
- Очень часто о культуре говорят как о мосте, который должен соединять. Для Нарвы тема моста была темой нашей истории как ментально, так и географически. Однако в феврале 2022 года стало ясно, что мосты можно строить только тогда, когда противоположный берег не представляет собой опасности. Сооружение общих мостов с агрессором опасно и морально неприемлемо.
В Нарве многие считают, что культура - это мост, что культура и война никак не связаны, так же как война и спорт. Но мы знаем, что это не так, и у нас должна быть здесь очень четкая позиция, несмотря на то, что, может быть, многим людям это не нравится. Трагедия, которая происходит сейчас в Украине, трагедия и для наших людей. И, к сожалению, мы не знаем, когда она закончится. Это не просто, но моя цель - показывать людям, проживающим в Нарве, и особенно молодежи, какова наша система ценностей, какова наша точка зрения, кто является в нынешней ситуации агрессором и рядом с кем мы должны жить здесь, в приграничном городе.
- Осенью состоятся местные выборы. Не возникало ли у вас мысли пойти в политику?
- Нет, ни в коем случае. Меня приглашали уже все партии, за исключением EKRE. Политика тоже является в какой-то мере игрой и средством воздействия. Политики в нашем музее так или иначе много, так как представители города в совете нашего музея - главным образом все-таки политики. Я не знаю сейчас, какими будут результаты выборов и кто войдет в наш совет после них, так что хватает этой политики и на нынешнем уровне.