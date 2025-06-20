Директор Нарвского музея на передовой сражается против гибридных атак России

- Но тот баннер на крепостной стене многим все же показался политической акцией.

- В случае выставки "Нарва 44" нас тоже обвиняли в пропаганде и политике. Я не могу себе представить, чтобы в Таллинне, где подобные выставки проводятся на тему мартовской бомбардировки уже более 20 лет, возникла бы такая же ситуация, как в Нарве. Здесь это стало первой подобной выставкой. Неудобная история для тех, кто жил с полученными из советских учебников истории знаниями, еще не означает политику.

Мы говорим о фактах, а то, что Путин являлся в 2023 году военным преступником, уже было фактом. Это официальная точка зрения Эстонской Республики. Нарвский замок всегда был военным объектом, уже 700 лет назад он был пограничным объектом, и мы просто не могли молчать. Мы знаем, что очень многие выражали критику по поводу этого баннера, и мы получали множество угроз. Когда мы в первый раз его вывесили, то отклики оказались очень противоречивыми: одни выражали негатив и угрозы, а другие - благодарность и поддержку. И не только в Эстонии, но и за границей.

Российский суд выдал санкцию на арест

Российские СМИ написали в январе этого года, что Басманный районный суд города Москвы заочно отдал распоряжение об аресте директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой. Заседание состоялось в середине января.

Уголовное дело в отношении Марии Сморжевских-Смирновой возбуждено в связи с распространением "ложной информации" о российской армии группой лиц по политическим мотивам, написала "Mediazona".

Содержание обвинения и то, кто еще входит в эту группу, не известно.

Мария Сморжевских-Смирнова разыскивается российским Министерством внутренних дел с лета 2024 года.