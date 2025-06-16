ГАЛЕРЕЯ В Йыхви почтили память жертв июньской депортации

14 июня 84 года назад несколько тысяч человек были загнаны в вагоны для скота на железнодорожной станции Йыхви и депортированы в Сибирь. Прошло много времени, и только двое из тех, кто отправился в этот путь, присутствовали на траурной церемонии в минувшую субботу. Это были Сирье и Каарел Койтметс.
- Июньская депортация была хорошо подготовленной операцией, чтобы сломить волю народа к обороне. Согласно подготовленным спискам, были увезены самые активные члены общества, - сказал в своей речи Валло Реймаа, председатель волостного собрания Йыхви.
Мужчин сразу же отделили от женщин и детей, и большинство вскоре казнили, так что домой вернулись лишь немногие. "Как показывает время, Россия также использовала подобные списки позже, будь то на разных этапах вторжения в Украину или в какой-то другой захватнической операции. Я уверен, что и для Эстонии такой свежий список также где-то существует, и наверняка некоторые из присутствующих здесь сегодня в него включены", - сказал Валло Реймаа.
Сегодняшняя молодежь знает факты, но не знает сути июньской депортации. "Но я помню, как мой дед, разговаривая с друзьями, всегда замолкал, когда в комнату входили дети", - сказал пастор Ульвар Куллеркупп. Полвека о том, что тогда произошло, не говорили. Но только помня, мы можем предотвратить повторение истории.