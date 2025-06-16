ГАЛЕРЕЯ В Йыхви почтили память жертв июньской депортации

Мужчин сразу же отделили от женщин и детей, и большинство вскоре казнили, так что домой вернулись лишь немногие. "Как показывает время, Россия также использовала подобные списки позже, будь то на разных этапах вторжения в Украину или в какой-то другой захватнической операции. Я уверен, что и для Эстонии такой свежий список также где-то существует, и наверняка некоторые из присутствующих здесь сегодня в него включены", - сказал Валло Реймаа.