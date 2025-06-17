ОДИН ВОПРОС Кто будет оплачивать электросчета за освещение йыхвиского виадука?

В конкурсе идей для йыхвиского народного бюджета победила боковая подсветка йыхвиского виадука. Так как предполагаемая стоимость освещения всего моста наполовину больше, чем объем народного бюджета, то волостное управление решило осветить виадук поначалу частично. Поскольку виадук находится на балансе у государства, то может возникнуть вопрос - кто станет оплачивать электросчета и обслуживание освещения?
Помощник йыхвиского волостного старейшины Ильмар Аун:
- Я понимаю, что такой вопрос может возникнуть, однако этот расход нужно будет покрывать из бюджета Йыхвиской волости. Ничего не поделаешь: если жители Йыхви сами поддержали этот проект, то надо быть готовыми к тому, что из бюджета будут расходоваться деньги на обслуживание освещения виадука и оплату электросчетов.