ОДИН ВОПРОС Кто будет оплачивать электросчета за освещение йыхвиского виадука?

- Я понимаю, что такой вопрос может возникнуть, однако этот расход нужно будет покрывать из бюджета Йыхвиской волости. Ничего не поделаешь: если жители Йыхви сами поддержали этот проект, то надо быть готовыми к тому, что из бюджета будут расходоваться деньги на обслуживание освещения виадука и оплату электросчетов.