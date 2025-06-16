Горсобрание Кохтла-Ярве поддержит шесть проектов

Распределена очередная сумма, которой горсобрание Кохтла-Ярве поддерживает проекты в сферах образования, культуры, спорта и молодежных начинаний.
Организаторы могут рассчитывать на 90 процентов от итоговой стоимости проекта, но не более 650 евро на один проект.
Максимальную сумму получат: Кохтла-Ярвеская Ярвеская школа для организации III Кохтла-Ярвеского триатлонного заплыва в бассейне; недоходное общество "Kukruse Klubi" на проведение Дня Кукрузе; Кохтла-Ярвеская гимназия для организации Ида-Вируского эстафетного бега 107x1000 метров и на летний концерт "Teatepulk"; недоходное общество "HC Everest" на летний лагерь "Everest Team Camp". Фортепьянный концерт Свена Куллеркуппа, который организует Кохтла-Ярвеская гимназия, поддержат суммой 418,50 евро.