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Сначала "нет", потом "да" Путь Нарвского тандемного хора на певческий праздник напоминал американские горки

Тандемный хор Нарвского дома эстонского языка в начале июня на Вирумааском празднике песни в Тойла.

Тандемный хор Нарвского дома эстонского языка оказался в Ида-Вирумаа единственным, который должен был остаться в стороне от всеобщего праздника песни. До неожиданного радостного известия, что нарвитян все же ждут под сводом эстрады Певческого поля.

Тандемный хор Нарвского дома эстонского языка в первый раз собрался в декабре 2020 года, чтобы подготовиться к первому Нарвскому празднику песни, который состоялся 20 августа следующего года. Особенный хор был кандидатом на награду языкового достижения 2021 года.

Теперь, когда за спиной остался долгий напряженный путь на всеобщий праздник песни, хор решил разойтись. В июне коллектив поучаствует еще в празднике песни ESTO в Нарве и в ингерманландско-финском празднике песни в Нарва-Йыэсуу. В июле его совместное пение получит красивое завершение на всеобщем празднике песни в Таллинне.

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