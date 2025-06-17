Сначала "нет", потом "да" Путь Нарвского тандемного хора на певческий праздник напоминал американские горки

Тандемный хор Нарвского дома эстонского языка оказался в Ида-Вирумаа единственным, который должен был остаться в стороне от всеобщего праздника песни. До неожиданного радостного известия, что нарвитян все же ждут под сводом эстрады Певческого поля.
Тандемный хор Нарвского дома эстонского языка в первый раз собрался в декабре 2020 года, чтобы подготовиться к первому Нарвскому празднику песни, который состоялся 20 августа следующего года. Особенный хор был кандидатом на награду языкового достижения 2021 года.