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Вт, 17.06.2025
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Поправка к закону об автоналоге должна будет мотивировать владельцев избавляться от автохлама

Автохлам в Ласнамяэ.

Финансовая комиссия Рийгикогу инициировала поправки к Закону о налоге на моторные транспортные средства, которая позволит сократить период налогообложения в случае, привязав его к дате исключения транспортного средства из регистра дорожного движения, сообщает rus.err.

Согласно законопроекту, налоговый период будет сокращаться до даты исключения транспортного средства из регистра дорожного движения.

Также налоговая обязанность временно приостанавливается, если автомобиль объявлен в розыск и временно исключен из регистра.

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