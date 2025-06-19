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Чт, 19.06.2025
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Айдуский гребной канал закрыт для автомотосредств

Расположение Айдуского гребного канала.

Запрет был введен для защиты разметки дорожек.

На прошлой неделе разметка дорожек гребного канала прибыла в Айду и должна быть установлена к пятнице.

Теперь Айдуский центр водных приключений объявил, что гидроциклы, скутеры, моторные лодки и другие моторизованные транспортные средства больше не допускаются на гребной канал. "Разметка дорожек устанавливается с помощью тросов, и игнорирование запрета может привести к повреждению разметки или к тому, что упавший в воду гонщик запутается в тросах", - всех любителей водно-моторного спорта просят использовать другие каналы Айду.

Айдуский центр водных приключений открыт ежедневно с 10.00 до 20.00.

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