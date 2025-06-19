Айдуский гребной канал закрыт для автомотосредств

Теперь Айдуский центр водных приключений объявил, что гидроциклы, скутеры, моторные лодки и другие моторизованные транспортные средства больше не допускаются на гребной канал. "Разметка дорожек устанавливается с помощью тросов, и игнорирование запрета может привести к повреждению разметки или к тому, что упавший в воду гонщик запутается в тросах", - всех любителей водно-моторного спорта просят использовать другие каналы Айду.