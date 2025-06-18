МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.06-26.06 Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 19 по 26 июня.
КУЛЬТУРА
Четверг, 19 июня
* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 13.00 - открытие выставки "Eesti riigivapp 100" / "Государственный герб Эстонии - 100". На выставке будут представлены конкурсные проекты государственного герба и три изображения утвержденного государственного герба.
Пятница, 20 июня
* У подножия пюссиского террикона с 17.45 - фестиваль "Püssi punk"; день первый. Информация на странице мероприятия в "FB".
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Püha müristus", спектакль Ийзакуского театрального кружка. Билет - 7 евро.
* В Пюхайыэской церкви в 19.00 - музыкально-поэтический вечер. Выступают Аннели Ламп, Хейли Конса и Ханнес Конса. Вход свободный.
Суббота, 21 июня
* У подножия пюссиского террикона с 12.00 - фестиваль "Püssi punk"; день второй. Информация на странице мероприятия в "FB".
Воскресенье, 22 июня
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 17.00 - "Поколения танца", юбилейный концерт танцевального коллектива "Kullerkupp".
Четверг, 26 июня
* В зале мызы Сака в 19.00 - театральная постановка "Leping" / "Договор". Культовую пьесу Славомира Мрожека представят Арго Аадли (Таллиннский городской театр) и Кристьян Юкскюла ("Theatrum").
СПОРТ
Четверг, 19 июня
* В Айду-Нымме в 18.00 - открытый чемпионат Йыхви по ориентированию. Старт - на дороге Кохтла-Нымме-Айду. Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - малый Кубок Эстонии по футболу: "Kohtla-Järve linnameeskond" - ФК "Tarvas" (Раквере).
Суббота, 21 июня
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир по русским шашкам в честь Праздника победы.
* На пляже в Тойла - турнир по пляжному волейболу: в 10.00 - молодежь, в 12.00 - взрослые. Информация: www.toilasport.ee/rannavolle.
* В Айдуском центре водного спорта в 11.00 - чемпионат Эстонии по гребле в возрастном классе U19, чемпионат Эстонии по сапсёрфингу в классе сеньоров (абсолютный зачет) и в возрастном классе U19, дополнительный этап Кубка Эстонии по гребле в возрастных классах сеньоров, U17 и U15; день первый.
* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 14.00 - Йыхвиский международный вечер легкой атлетики. Информация: www.kuldliiga.ee/johvi/.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" / "Järve jalgpallikool" (Кохтла-Ярве) - "Tartu Team Helm".
Воскресенье, 22 июня
* В Айдуском центре водного спорта в 11.00 - чемпионат Эстонии по гребле в возрастном классе U19, чемпионат Эстонии по сапсёрфингу в классе сеньоров (абсолютный зачет) и в возрастном классе U19, дополнительный этап Кубка Эстонии по гребле в возрастных классах сеньоров, U17 и U15; день первый.
Вторник, 24 июня
* В парке деревни Сака в 12.00 - забег памяти Майдо Кесккюла.
Среда, 25 июня
* В Кохтла-Ярвеском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры.
РАЗНОЕ
Суббота, 21 июня
* С хутора Мадритса деревни Вазавере в 13.00 стартует предпраздничная прогулка Яанова дня Вазавере-Куртна, в ходе которой вы сможете узнать о бывших и нынешних спортсменах этого региона. Прогулка закончится в 17.00 во дворе Куртнаского молодежного центра, где известный футбольный трюкач Ричи Кальюлайд продемонстрирует свое мастерство, а также даст уроки желающим. Информация по тел. 527 7994, Эне Раудар.
Понедельник, 23 июня
* На Авинурмеском стадионе в 9.00 - Авинурмеская бочарная ярмарка. Информация: www.avinurme.ee. Вход на ярмарочную площадь - 5 евро, для дошкольников - бесплатно.
* В Люганузе у монумента Освободительной войне в 9.00 - торжества в честь Праздника победы.
* В Йыхви у монумента павшим в Освободительной войне в 11.00 - торжества в честь Праздника победы.
* На Вайвараском кладбище в 14.00 - возложение венков в честь Праздника победы.
* В Силламяэ - Ида-Вирумааский день ополчения: на парковке у Силламяэского центра культуры с 14.00 до 16.30 - выставка техники силовых структур, перед Силламяэским горуправлением с 15.00 до 15.30 - культурная программа, в 16.00 - построение, речи, вручение огня победы.
Вторник, 24 июня
* В деревне Крабули в 12.00 - похмельный забег.
ЯАНОВ ДЕНЬ
Пятница, 20 июня
* В Кохтла-Нымме на певческой эстраде в 19.00 - празднование Яанова дня. Выступает "Elumees".
Суббота, 21 июня
* В поселке Синимяэ в 18.00 - празднование Яанова дня. Игры и конкурсы для всей семьи, выступает танцевальная группа "Jun-Ost", концерт группы "Parvepoisid", музыку предложит DJ Bassovsky.
* В пуртсеском сосняке в 20.00 - празднование Яанова дня. Выступает группа "Retronid".
* В Сака у певческой эстрады в 21.00 - празднование Яанова дня. Музыку предложит Рауль Ряйтсак.
Воскресенье, 22 июня
* В деревне Соонурме Люганузеской волости в 18.00 - празднование Яанова дня. Танцы под музыку Керли Кальюлайд с Сааремаа.
* В Тойласком порту в 19.00 - празднование Яанова дня. Выступает ансамбль "Välk".
* В деревне Кахула на площадке с качелями в 19.00 - яанов костер сельских регионов Йыхвиской волости. Танцы под музыку группы "Detail".
* В Люганузе на деревенской площади в 20.00 - празднование Яанова дня. Танцы под музыку "Qvalda".
Понедельник, 23 июня
* В Нарве в "Äkkeküla" с 17.05 - празднование Яанова дня. Информация: www.narva.ee.
* В Силламяэ на тропе здоровья в 18.00 - празднование Яанова дня.
* У клуба "Ору" в 18.30 - празднование Яанова дня. Выступают украинский вокальный ансамбль "Javir", хор народной песни "Сладка ягода".
* У клуба "Ахтме" с 18.45 - празднование Яанова дня. Игровая программа для детей, в 19.30 - выступление творческих коллективов, конкурсы, Лена Кава, Елена Малкова, в 21.30 - зажжение яанова костра, дискотека.
* В Йыхвиском городском парке в 19.00 - празднование Яанова дня. Выступают Эрих Кригер и ансамбль "Airi & Party".
* В деревне Крабули в 19.00 - празднование Яанова дня. Музыку предложит DJ TantsuTorm.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 19.00 - празднование Яанова дня. В программе: "Jun-Оst", "Kullerkupp", огненное шоу "Old City Lights", группа "Antsud" и DJ Bassofsky.
* У клуба "Сомпа" в 19.00 - празднование Яанова дня. Выступает ансамбль "7Tunes".
* В Сонда на лугу у корчмы в 20.00 - празднование Яанова дня. Танцы под музыку ансамбля "Kahevahel".
* В Ийзаку на певческой эстраде в 20.00 - празднование Яанова дня. Выступает ансамбль "Kardemon".
* В Кохтла-Ярве в Народном парке в 20.00 - празднование Яанова дня: выступление творческих коллективов, в 21.15 - ансамбль "Suured Tüdrukud".
* В поселке Ольгина в 20.00 - празднование Яанова дня.
Вторник, 24 июня
* В Кивиыли на площадке с качелями в 20.00 - празднование Яанова дня. Выступает ансамбль "Nukker Kukeke".
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