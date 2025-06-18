МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.06-26.06 Куда пойти в будни и на выходных

* В Айдуском центре водного спорта в 11.00 - чемпионат Эстонии по гребле в возрастном классе U19, чемпионат Эстонии по сапсёрфингу в классе сеньоров (абсолютный зачет) и в возрастном классе U19, дополнительный этап Кубка Эстонии по гребле в возрастных классах сеньоров, U17 и U15; день первый.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 14.00 - Йыхвиский международный вечер легкой атлетики. Информация: www.kuldliiga.ee/johvi/.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" / "Järve jalgpallikool" (Кохтла-Ярве) - "Tartu Team Helm".

Воскресенье, 22 июня

* В Айдуском центре водного спорта в 11.00 - чемпионат Эстонии по гребле в возрастном классе U19, чемпионат Эстонии по сапсёрфингу в классе сеньоров (абсолютный зачет) и в возрастном классе U19, дополнительный этап Кубка Эстонии по гребле в возрастных классах сеньоров, U17 и U15; день первый.

Вторник, 24 июня

* В парке деревни Сака в 12.00 - забег памяти Майдо Кесккюла.

Среда, 25 июня

* В Кохтла-Ярвеском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры.

РАЗНОЕ

Суббота, 21 июня