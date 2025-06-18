Skip to footer
Чт, 19.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи

ГАЛЕРЕЯ Для охраны границы приобрели два десятка премиальных внедорожников (1)

Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) приобрел 20 современных внедорожников общей стоимостью 2 миллиона евро для патрулирования контрольной линии на эстонско-российской границе и участия в операциях Европейского агентства по охране границ Frontex, сообщает rus.err.

Новые автомобили тише и компактнее предыдущих, а также оснащены современными технологическими решениями. Стоимость одного внедорожника с дополнительным оборудованием составляет около 100 000 евро, из которых 90 процентов выделены из бюджета Европейского союза.

Пригодные для эксплуатации старые внедорожники будут переданы Украине.

Комментарии (1)

Ключевые слова

Новости
Наверх