ОДИН ВОПРОС Какой урок преподали государству происходившие на Уйкалаской свалке нарушения?

- Тревожит то, что это же предприятие предоставляет услугу по сбору отходов более чем 100000 человек. Если такой поставщик услуги неожиданно прекратил бы деятельность, то несколько самоуправлений оказались бы в сложном положении. Такая ситуация угрожает также окружающей среде, подтачивает доверие общественности ко всей системе обращения с отходами и ставит честно действующие предприятия в нечестное конкурентное положение.

Для разрешения ситуации и исключения подобных рисков необходимо срочно осуществить реформу отходов. Разделение тендеров на вывоз отходов и обращение с отходами уменьшит зависимость от отдельных поставщиков услуги, а самоуправления получат четкие права и обязанности при организации обращения с отходами и возможность вмешиваться до того, когда кризис уже наступил. Дигитальные системы данных обеспечат государству и надзорным учреждениям лучший обзор, чтобы быстрее выявлять риски и управлять ими. В результате реформы появятся более честная конкуренция, более четкая ответственность и действенная организация отходного хозяйства. Именно такая система, на необходимость которой болезненно указывает ситуация с Уйкалаской свалкой.