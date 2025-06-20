ПЕРЕДОВИЦА Кадровая политика в сфере образования должна быть понятной

В сфере образования самоуправления руководят (за некоторыми исключениями) дошкольным и общим образованием. Самоуправление отвечает за руководство школами и детсадами, то есть в зону его ответственности входит также поиск компетентных руководителей. Для жителей тема образования является очень важной, поэтому важно также, чтобы эти учреждения возглавляли способные и компетентные люди, получившие свою должность в результате честного и прозрачного конкурса. В идеале у стороннего наблюдателя не должно возникать ни малейших подозрений на то, что при выборе руководителя учреждения образования исходили из неких пристрастных соображений.
В сегодняшнем "Северном побережье" описаны два разных по своей сущности случая в учреждениях образования Йыхви и Кохтла-Ярве, однако оба связаны с проблемами в руководстве учреждением образования.
Как уже было сказано, самоуправление обладает правом и обязанностью выбирать руководителей для учреждений образования, но в то же время людям должно быть ясно, что все происходит честно и прозрачно.
В кохтла-ярвеском детском саду "Kirju-Mirju" партизанская война началась после назначения нового директора и ведется уже довольно продолжительное время, и не видно, чтобы она начала утихать. Теперь выяснилось, что ее результатом стало также использование общественных денег для примирения сторон.
Уход директора Йыхвиской основной школы на первый взгляд кажется делом обычным: человек подал заявление, что хочет уволиться, и волостное управление его удовлетворило. Однако директор свой шаг не комментирует и пояснения волостного старейшины тоже довольно гладкие: директор был хорош, но нужен свежий взгляд. Общественности так и остается непонятным, что же не подошло.
Если такие вопросы не обсуждаются как есть, то и могут возникнуть ложные толкования, слухи и подозрения. А это не на пользу ни одному учреждению, не говоря уж об учреждении образования.