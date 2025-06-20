ПЕРЕДОВИЦА Кадровая политика в сфере образования должна быть понятной

В сегодняшнем "Северном побережье" описаны два разных по своей сущности случая в учреждениях образования Йыхви и Кохтла-Ярве, однако оба связаны с проблемами в руководстве учреждением образования.

Как уже было сказано, самоуправление обладает правом и обязанностью выбирать руководителей для учреждений образования, но в то же время людям должно быть ясно, что все происходит честно и прозрачно.

В кохтла-ярвеском детском саду "Kirju-Mirju" партизанская война началась после назначения нового директора и ведется уже довольно продолжительное время, и не видно, чтобы она начала утихать. Теперь выяснилось, что ее результатом стало также использование общественных денег для примирения сторон.

Уход директора Йыхвиской основной школы на первый взгляд кажется делом обычным: человек подал заявление, что хочет уволиться, и волостное управление его удовлетворило. Однако директор свой шаг не комментирует и пояснения волостного старейшины тоже довольно гладкие: директор был хорош, но нужен свежий взгляд. Общественности так и остается непонятным, что же не подошло.