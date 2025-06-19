Skip to footer
Чт, 19.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи
Для подписчиков

Увольнение опытного учителя одним днем дорого обошлось детскому саду

Директор детского сада "Kirju-Mirju" Силле Кроон согласилась по компромиссному соглашению выплатить чрезвычайную компенсацию уволенному одним днем опытному учителю Теа Кивиранд, но это соглашение не сняло напряженности между директором и попечительским советом.

Директор крупнейшего детского сада Кохтла-Ярве, "Kirju-Mirju", согласилась выплатить чрезвычайную компенсацию уволенному одним днем опытному учителю, в соответствии с компромиссом, достигнутым в комиссии по трудовым спорам.

В этом году все остальные детские сады Ярвеской городской части будут объединены с "Kirju-Mirju". Силле Кроон, которая прошлой осенью стала директором "Kirju-Mirju", уволила проработавшую учителем 39 лет Теа Кивиранд в апреле этого года, когда та вышла на работу в свой первый день после операции на сердце. В извещении об увольнении по причине утраты доверия директор Силле Кроон упрекала Кивиранд в том числе в том, что та, находясь на больничном, поставила подпись под обращением попечительского совета. Директор также обвинила ее в высокомерном поведении.

Кивиранд, в свою очередь, сказала "Северному побережью" в апреле, что заявления директора содержат ложь о ней и что истинной причиной ее увольнения стало то, что, будучи выбранной представителем учителей, она передала директору собранные от учителей проблемы и вопросы, не раскрыв при этом, какими конкретно учителями они были высказаны.

Комментарии

Ключевые слова

Новости
Наверх