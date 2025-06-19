Увольнение опытного учителя одним днем дорого обошлось детскому саду

В этом году все остальные детские сады Ярвеской городской части будут объединены с "Kirju-Mirju". Силле Кроон, которая прошлой осенью стала директором "Kirju-Mirju", уволила проработавшую учителем 39 лет Теа Кивиранд в апреле этого года, когда та вышла на работу в свой первый день после операции на сердце. В извещении об увольнении по причине утраты доверия директор Силле Кроон упрекала Кивиранд в том числе в том, что та, находясь на больничном, поставила подпись под обращением попечительского совета. Директор также обвинила ее в высокомерном поведении.