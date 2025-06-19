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Ахтмеская школа искусств ищет завуча на художественное отделение

Александр Дикушенко возглавлял художественное отделение АШИ более четверти века.

Отработавший более четверти века учителем и заведующим художественным отделением Александр Дикушенко ушел на заслуженный отдых. По словам директора школы Яны Унт, найти ему замену оказалось сложной задачей.

- Александр Дикушенко написал заявление об уходе по собственному желанию, - объяснила директор Ахтмеской школы искусств Яна Унт. - Искренне жаль расставаться с человеком и профессионалом, который очень много сделал для нашей школы. Не только сам воспитал десятки юных художников, но и организовал множество увлекательных мероприятий - выставок, конкурсов, в том числе и международный "Искусство: игра или творчество", который проходит раз в два года и привлекает творческих ребят не только из разных уголков Эстонии, но и из других стран.

Александр Дикушенко сказал, что ему тоже не просто расставаться с коллективом и школой, в которой столько прожито и пережито, но всегда наступает пора, когда хочется и нужно больше отдыхать. Наконец-то появится время для собственного творчества, воплощения идей, которые давно ждут своего часа - он ведь и сам прекрасный художник, а времени учителю всегда не хватает...

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