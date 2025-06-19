Ахтмеская школа искусств ищет завуча на художественное отделение

Отработавший более четверти века учителем и заведующим художественным отделением Александр Дикушенко ушел на заслуженный отдых. По словам директора школы Яны Унт, найти ему замену оказалось сложной задачей.
- Александр Дикушенко написал заявление об уходе по собственному желанию, - объяснила директор Ахтмеской школы искусств Яна Унт. - Искренне жаль расставаться с человеком и профессионалом, который очень много сделал для нашей школы. Не только сам воспитал десятки юных художников, но и организовал множество увлекательных мероприятий - выставок, конкурсов, в том числе и международный "Искусство: игра или творчество", который проходит раз в два года и привлекает творческих ребят не только из разных уголков Эстонии, но и из других стран.