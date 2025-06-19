После праздников начнется строительство велопешеходной дорожки в Южном микрорайоне Кохтла-Ярве

Новая дорога длиной около километра пройдет немного в стороне от проезжей части, для этого было убрано более шестидесяти деревьев. В ходе строительства также будут реновированы разрушенные тротуары по соседству с Ярвеской школой и расходящиеся от перекрестка улиц Оутокумпу и Катсе, где установлен камень в честь дружбы Кохтла-Ярве и финского города Оутокумпу.