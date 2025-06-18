Шведу пришлось отказаться от игры с советской символикой

Человеку объяснили, что в Эстонии такая символика запрещена, после чего он отказался от вещи и продолжил путь.

У граждан России обнаружили георгиевские ленты

17 июня на Нарвском погранпереходе в багаже двух граждан России были обнаружены георгиевские ленты. Поскольку в Эстонии подобная символика запрещена, их выбросили, а людям разрешили продолжить путь.

Россиянке, нарушившей закон, запретили въезд в Европу на два года