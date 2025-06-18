Шведу пришлось отказаться от игры с советской символикой

16 июня через Нарвский пограничный пункт въезжал в Эстонию гражданин Швеции, при досмотре вещей которого пограничники обнаружили настольную игру с изображением советской символики.
Человеку объяснили, что в Эстонии такая символика запрещена, после чего он отказался от вещи и продолжил путь.
У граждан России обнаружили георгиевские ленты
17 июня на Нарвском погранпереходе в багаже двух граждан России были обнаружены георгиевские ленты. Поскольку в Эстонии подобная символика запрещена, их выбросили, а людям разрешили продолжить путь.
Россиянке, нарушившей закон, запретили въезд в Европу на два года
17 июня на Нарвском погранпункте при проверке гражданки России пограничники установили, что она без законных оснований находилась на территории стран Шенгенского соглашения 12 календарных дней, из которых два дня провела в Эстонии. Женщине выдали предписание покинуть Эстонию, запретили въезд на территорию стран Шенгенской зоны на два года и оштрафовали на 200 евро. После разбирательства она выехала в Россию.