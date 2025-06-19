Сумму студенческого кредита увеличили вдвое

Министр образования и исследований Кристина Каллас заявила, что студенческий кредит должен предоставлять студентам достаточную поддержку для покрытия расходов на проживание.

- Сумма студенческого кредита должна позволять им сосредоточиться на учебе, а не на работе во время учебы, - сказала Каллас. - Помимо увеличения суммы кредита, мы инициировали крупную реформу, чтобы сделать студенческие кредиты более гибкими и привлекательными для студентов.

Реформа студенческого кредитования предусматривает продление срока погашения студенческого кредита, снижение процентной ставки и отмену требования частного поручителя или залога недвижимости. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении. Изменения должны вступить в силу 1 сентября 2026 года, реформа начнет действовать с 2026/2027 учебного года.

Максимальная сумма студенческого кредита последний раз менялась в 2022 году, когда она была увеличена с 2500 евро до 3000 евро.