Бюджет Нарвы "похудел" на 590 тысяч евро

Бюджет Нарвы на 2025 год, утвержденный Нарвским городским собранием на заседании 19 декабря прошлого года, теперь изменен. Второй дополнительный бюджет сокращает бюджет текущего года на 590,3 тысяч евро.

В дополнительном бюджете включены средства на реновацию светофорных систем перекрестков улицы Креэнхольми и улицы Герасимова, а также на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Энергия в общем объеме 114,7 тысяч евро. Также предусмотрены средства на подготовку эскизного проекта реконструкции Ледового холла - 200 тысяч евро; на самофинансирование проекта "Повышение энергоэффективности здания Центральной библиотеки Нарвы по адресу Мальми 8" - 189 тысяч евро; на ремонт веранд (террас) Нарвского детского сада "Сипсик" - 56,5 тысяч евро; на ремонт веранд (террас) Нарвского детского сада "Кирсике" - 61,6 тысяч евро; на ремонт тротуаров и наружной лестницы главного входа Нарвского детского сада "Пингвин" - 63,2 тысяч евро.