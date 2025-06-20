Бюджет Нарвы "похудел" на 590 тысяч евро

На сессии Нарвского городского собрания в четверг одним из основных вопросов сессии был вопрос принятия второго дополнительного бюджета.
Бюджет Нарвы на 2025 год, утвержденный Нарвским городским собранием на заседании 19 декабря прошлого года, теперь изменен. Второй дополнительный бюджет сокращает бюджет текущего года на 590,3 тысяч евро.
В дополнительном бюджете включены средства на реновацию светофорных систем перекрестков улицы Креэнхольми и улицы Герасимова, а также на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Энергия в общем объеме 114,7 тысяч евро. Также предусмотрены средства на подготовку эскизного проекта реконструкции Ледового холла - 200 тысяч евро; на самофинансирование проекта "Повышение энергоэффективности здания Центральной библиотеки Нарвы по адресу Мальми 8" - 189 тысяч евро; на ремонт веранд (террас) Нарвского детского сада "Сипсик" - 56,5 тысяч евро; на ремонт веранд (террас) Нарвского детского сада "Кирсике" - 61,6 тысяч евро; на ремонт тротуаров и наружной лестницы главного входа Нарвского детского сада "Пингвин" - 63,2 тысяч евро.
В целях обеспечения мотивации работников городских учреждений в дополнительном бюджете запланированы средства на увеличение фонда оплаты труда муниципальных учреждений и подведомственных учреждений на 5 процентов уже с 1 сентября текущего года. Объем уточненного бюджета составляет 122 тыс. евро.