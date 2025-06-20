В четверг пожарные дважды выезжали на вызовы о горящем мусоре

В четверг днем в Центр тревоги Спасательного департамента поступило сообщение о том, что на улице Кааре в Кохтла-Нымме, волость Тойла, горит куча мусора. По данным информационного агентства, ветер дул в сторону близлежащих жилых домов. Спасатели из Кохтла-Ярве отреагировали на инцидент и увидели, что, к счастью, огонь не распространился дальше. Были запущены водометы, и пожар оперативно потушили. Мусорная свалка размером 4 на 4 метра была полностью уничтожена огнем.​