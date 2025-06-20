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Пт, 20.06.2025
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Государство планирует отказаться от идеи перейти только на зеленую электроэнергию к 2030 году

Ветряной парк на бывшем сланцевом разрезе "Aidu".

Министерство климата планирует до конца лета отправить на общественное обсуждение новый План развития энергетики до 2035 года (ENMAK), в котором государство отказывается от цели к 2030 году обеспечить сто процентов потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников, сообщает rus.err.

Вместо этого ENMAK фокусируется на энергетической безопасности, конкурентоспособных ценах и снижении воздействия на окружающую среду.

К 2030 году ветровая и солнечная энергия будут составлять максимум 60-70 процентов, а общее производство возобновляемой энергии - 75-80 процентов от конечного потребления

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