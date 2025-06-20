Государство планирует отказаться от идеи перейти только на зеленую электроэнергию к 2030 году

Министерство климата планирует до конца лета отправить на общественное обсуждение новый План развития энергетики до 2035 года (ENMAK), в котором государство отказывается от цели к 2030 году обеспечить сто процентов потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников, сообщает rus.err.