Государство планирует отказаться от идеи перейти только на зеленую электроэнергию к 2030 году

Министерство климата планирует до конца лета отправить на общественное обсуждение новый План развития энергетики до 2035 года (ENMAK), в котором государство отказывается от цели к 2030 году обеспечить сто процентов потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников, сообщает rus.err.
Вместо этого ENMAK фокусируется на энергетической безопасности, конкурентоспособных ценах и снижении воздействия на окружающую среду.
К 2030 году ветровая и солнечная энергия будут составлять максимум 60-70 процентов, а общее производство возобновляемой энергии - 75-80 процентов от конечного потребления