В Департаменте полиции и погранохраны остро не хватает патрульных

"Мы ощущаем это в первую очередь там, где больше всего вызовов. Как правило, это места, где проживает много людей и, конечно, в густонаселенных городах. Время между вызовами сокращается, то есть у нас остается меньше времени, чтобы следить за правопорядком или за ситуацией на дорогах", - сказал Крууп.