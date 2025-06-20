В Департаменте полиции и погранохраны остро не хватает патрульных

В 2024 году на дежурстве в среднем находилось 62 полицейских патруля. Это меньше, чем в 2023 году, и ниже запланированной цели достичь ситуации, когда охраной правопорядка заняты 86 экипажей. Нехватка патрульных полицейских означает, что в крупных городах силы полиции в основном сосредоточены только на тех вызовах, которые имеют первоочередную степень важности, передает rus.err.
По словам префекта Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Тарво Круупа, нехватка патрулей ощущается постоянно.
"Мы ощущаем это в первую очередь там, где больше всего вызовов. Как правило, это места, где проживает много людей и, конечно, в густонаселенных городах. Время между вызовами сокращается, то есть у нас остается меньше времени, чтобы следить за правопорядком или за ситуацией на дорогах", - сказал Крууп.