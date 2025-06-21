Отменяется ли закрытие Йыхвиского дома суда?

Если весной Министерство юстиции говорило, что решение о закрытии Йыхвиского дома суда отложили, так как Совет по управлению судами не дал согласие на это, то на прошлой неделе председатель Госсуда сказал, что закрытие Йыхвиского дома суда удалось предотвратить. Что это значит?
ЙЫХВИСКИЙ ДОМ СУДА
- Четырехэтажное здание было построено в начале 2011 года.
- Площадь помещений дома - 3917 кв. м.
- В здании располагаются уголовный и гражданский суды Вируского уездного суда, Йыхвиский суд Тартуского административного суда, Вируская окружная прокуратура и отдел уголовного надзора Вируской тюрьмы.
- Владельцем здания является связанное с построившей его фирмой "Fund Ehitus" ТОО "Õigusmaja", заключившее договор аренды с АО "Riigi Kinnisvara", у которого здание, в свою очередь, арендует Министерство юстиции.
Председатель Госсуда Виллу Кыве, выступая во вторник на прошлой неделе в Рийгикогу с обзором работы судов, отдельно осветил вопрос о закрытии Йыхвиского дома суда. Он сказал, что Совет по управлению судами (KHN) проголосовал против предложения о закрытии Йыхвиского дома суда, хотя руководители суда и Министерство юстиции активно действовали в этом направлении. По словам Кыве, одним из важных аргументов стал регионально-политический аспект, а кроме того, от правительства была получена финансовая поддержка.
Совет по управлению судами был против закрытия
На проходившем в марте этого года заседании Совета по управлению судами руководители Вируского уездного суда, а также министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста выступали за закрытие Йыхвиского дома суда с 1 января следующего года, аргументируя это экономией, поскольку бюджет уездных судов сокращается. Однако неожиданно они натолкнулись на сильное противостояние.
Уже в начале дискуссии председатель Госсуда и Совета по управлению судами Виллу Кыве сообщил, что не поддерживает закрытие Йыхвиского дома суда. "По-моему, это решение недостаточно проанализировано. Например, не указано общее влияние на госучреждения, а также не рассмотрены альтернативы. Например, к чему привело бы то, если бы суд уменьшил использование площадей в Йыхвиском доме суда. Было прислано очень решительное письмо руководителей суда, что KHN пусть сделает именно так и никакого другого варианта не существует. По-моему, это было недостаточно продумано, и у меня нет сегодня готовности идти и закрывать Йыхвиский дом суда. По-моему, это не нужно делать и за сохранение дома суда нужно бороться", - сообщил Кыве на заседании.
В ответ министр Пакоста сообщила, что ее политическое желание таково, что если имеется хоть малейшая возможность, то правосудие в Йыхвиском суде можно было бы сохранить на меньшей площади, но в то же время следовало бы постараться, чтобы уменьшили также цену аренды квадратного метра.
Директор суда Вируского уездного суда Марио Метсоя, являвшийся одним из инициаторов идеи закрытия Йыхвиского дома суда, сказал, что руководители Вируского уездного суда тоже не в восторге от закрытия домов суда, так как это очень неудобно как для судов, так и для общества, участников процессов, а также других госучреждений. "Да, влияния не учтены, но я думаю, что руководители судов тоже не являются теми людьми, которые станут выполнять или заказывать регионально-политические анализы. Мы общались через те каналы, которые были доступны для нас, и сам KHN тоже обращался к правительству и к членам финансовой комиссии Рийгикогу, не получив оттуда ни одного ответа", - отметил он.
Метсоя добавил, что деятельность Йыхвиского дома суда можно перевести с использования нынешних четырех этажей на использование двух этажей.
Тогдашний руководитель Вируского уездного суда Лийна Наабер-Кивисоо сказала, что решение о закрытии Йыхвиского дома суда следовало принять примерно на полгода раньше, так как надо отремонтировать также помещения Нарвского дома суда, чтобы можно было перевести туда работников, однако это обошлось бы в 200000 евро.
Когда Виллу Кыве сообщил на заседании, что совет по управлению судами не поддерживает закрытие Йыхвиского дома суда, то министр сказала, что, по ее мнению, было бы разумно не голосовать по этому решению, поскольку общественности в связи с этим было дано и без того много разных сигналов. После этого договорились, что министр отзывает свое предложение о закрытии дома суда, а совет пришел к выводу, что закрытию Йыхвиского дома суда должны предшествовать тщательный анализ вместе с указанием альтернативных решений, в противном случае совет не сможет дать свое одобрение.
Министерство: закрытие дома суда все же исключить нельзя
Но означает ли это, что работа Йыхвиского дома суда с большой долей вероятности продолжится, хотя, возможно, и на меньшей площади?
Советник Министерства юстиции и цифрового развития по связям с общественностью Сесси Попель сказала "Северному побережью", что местоположение домов суда определено постановлением министра юстиции и цифрового развития "Местоположение домов суда уездных и административных судов, а также окружных судов" и в компетенцию министра юстиции и цифрового развития входит изменение в постановлении местоположения домов суда только с согласия Совета по управлению судами, председателем которого является председатель Госсуда.
- Министерство юстиции и цифрового развития предоставило судам решать, как обеспечить также предусмотренную на 2026 год сумму экономии, поэтому судам для обеспечения правосудия придется взвесить источники урезаний, то есть закрытие домов суда может стать одним из предложений об урезаниях. Задание по экономии для судов не уменьшено. Пока задания по экономии не будут выполнены, нельзя исключить также закрытие домов суда (речь идет также о закрытии Раплаского дома суда. - Э.К.), - отметила она.
Следующее заседание Совета по управлению судами состоится в середине сентября, и пока о повестке дня заседания еще не договорились.
Власти Йыхви против закрытия
В октябре прошлого года руководство Вируского уездного суда оповестило работников Йыхвиского дома суда, что Министерство юстиции в рамках мер экономии выдало четкие бюджетные инструкции, в соответствии с которыми нужно изыскать возможность уменьшить расходы в 2026 году примерно на 300000 евро. В последующие два года суммы были бы еще больше. Было сказано, что рассматриваются разные варианты: либо сократить пять судебных юристов или десять секретарей заседаний, либо закрыть Йыхвиский дом суда, так как цена его аренды очень высока, а его закрытие обеспечило бы необходимую экономию. Закрытие произошло бы, в соответствии с этим планом, в 2026 году и помогло бы сэкономить в год в общем 465000 евро. Работники же суда приступили бы к работе в домах суда в Раквере и Нарве.
Против плана закрытия резко выступили йыхвиские власти. Председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа написал в сопроводительной записке к точке зрения волостного собрания, что Йыхвиский дом суда является одним из важнейших учреждений, входящих в местную целостную систему, и с самого начала предназначался для функционирования вместе с другими расположенными в Йыхви госучреждениями. "Исключение из этого целого одной важной части парализует работу других госучреждений. Рано или поздно неизбежно последует также их перевод из Йыхви. Однако это стало бы катастрофой для интересов и безопасности эстонского государства в Ида-Вирумаа, поскольку расположенная на восточной границе и автономно функционирующая Нарва уже только из-за своего местоположения нести эту роль не в состоянии, не говоря уж о Ракаере. Результатом станет ускорение ослабления центрального региона Ида-Вирумаа и еще более усиливающееся притяжение в направлении Таллинна. Для русскоязычного населения увеличится, однако, значение Нарвы, а чувство заброшенности у эстоноязычного населения возрастет (оно уже сейчас критическое из-за концентрации внимания государства на Нарве) и его отъезд ускорится, кроме того, еще труднее будет находить сюда специалистов из остальной Эстонии вследствие различия культур. Ко всему этому добавляется рост рисков, связанных с политикой безопасности", - написал Реймаа.