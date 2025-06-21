Отменяется ли закрытие Йыхвиского дома суда?

Власти Йыхви против закрытия

В октябре прошлого года руководство Вируского уездного суда оповестило работников Йыхвиского дома суда, что Министерство юстиции в рамках мер экономии выдало четкие бюджетные инструкции, в соответствии с которыми нужно изыскать возможность уменьшить расходы в 2026 году примерно на 300000 евро. В последующие два года суммы были бы еще больше. Было сказано, что рассматриваются разные варианты: либо сократить пять судебных юристов или десять секретарей заседаний, либо закрыть Йыхвиский дом суда, так как цена его аренды очень высока, а его закрытие обеспечило бы необходимую экономию. Закрытие произошло бы, в соответствии с этим планом, в 2026 году и помогло бы сэкономить в год в общем 465000 евро. Работники же суда приступили бы к работе в домах суда в Раквере и Нарве.

Против плана закрытия резко выступили йыхвиские власти. Председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа написал в сопроводительной записке к точке зрения волостного собрания, что Йыхвиский дом суда является одним из важнейших учреждений, входящих в местную целостную систему, и с самого начала предназначался для функционирования вместе с другими расположенными в Йыхви госучреждениями. "Исключение из этого целого одной важной части парализует работу других госучреждений. Рано или поздно неизбежно последует также их перевод из Йыхви. Однако это стало бы катастрофой для интересов и безопасности эстонского государства в Ида-Вирумаа, поскольку расположенная на восточной границе и автономно функционирующая Нарва уже только из-за своего местоположения нести эту роль не в состоянии, не говоря уж о Ракаере. Результатом станет ускорение ослабления центрального региона Ида-Вирумаа и еще более усиливающееся притяжение в направлении Таллинна. Для русскоязычного населения увеличится, однако, значение Нарвы, а чувство заброшенности у эстоноязычного населения возрастет (оно уже сейчас критическое из-за концентрации внимания государства на Нарве) и его отъезд ускорится, кроме того, еще труднее будет находить сюда специалистов из остальной Эстонии вследствие различия культур. Ко всему этому добавляется рост рисков, связанных с политикой безопасности", - написал Реймаа.