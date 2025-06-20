Вход в шахтный музей отныне указывает изготовленный из металлолома крот-шахтер

Этти Кагаров призналась, что понятия не имела, как будет выглядеть заказанный шахтным музеем крот-шахтер.

- Я видела скульптуры ежей, которые были созданы из металлолома. Поскольку на нашей территории довольно много металлолома, прямо под ногами, мы подумали, что его можно использовать в художественном произведении. Изначально мы думали о скульптуре шахтера, но Айвар (скульптор Айвар Симсон. - Ред.) предложил сделать крота, - отметила она.

Айвар Симсон, который работает под псевдонимом Симсон фон Сеакюла, заручился помощью Эдвинса Круминьша, чтобы воздвигнуть двухметровую скульптуру крота-шахтера.

- Они очень талантливы и использовали всевозможные интересные вещи, до которых обычный человек просто не додумался бы. Например, глаза крота сделаны из кирок, галстук-бабочка - из лезвий топора, шуба - из сетки, каска сделана на основе оригинальной каски, а кончик носа - из хвостовика шахтерского бура, - рассказала Этти Кагаров, добавив, что также были использованы батарейки и шнур от шахтерской лампы.

С одной стороны, скульптура станет достопримечательностью, с другой стороны, она решит проблему того, что посетители часто не могут найти вход.

- Туристы видят вагон и начинают бродить вокруг здания. Во время одной из поездок мы увидели большую скульптуру, которая использовалась как указатель. После этого возникла идея также у нашего входа поставить указатель в виде произведения искусства, - рассказала Этти Кагаров.