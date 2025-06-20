Сдача волостных помещений в аренду вызывает вопросы

"Это распоряжение, принятое волостной управой, вызвало вопросы и беспокойство среди работающих на территории волости НКО, а также среди сограждан, поскольку это воспринимается как неравное обращение и отклонение от общих принципов волости по использованию имущества и поддержек", - заявил член волостного собрания Люганузе Ристо Линдеберг в своем запросе.

В частности, он хочет узнать, на основании какого публичного конкурса или равноправной процедуры было принято решение о передаче помещений хостела "Майдла" Айдускому центру водных видов спорта, какие другие НКО или спортивные организации были проинформированы о возможности подачи заявки или ходатайства на использование помещений хостела "Майдла", каковы были критерии оценки и соображения, на основании которых было принято решение о безвозмездной передаче имущества в долгосрочное пользование именно этому целевому учреждению, а также каким образом обеспечивается общее равноправное и прозрачное отношение волости к НКО и объединениям, действующим на территории волости, которым также необходимы помещения для своей деятельности.