Нарвский городской забег пройдет в последние выходные июня

По словам Мати Лиллиаллика, любителям движения обязательно стоит присутствовать на месте в последние выходные июня, ведь наряду с участием в народном спортивном мероприятии в это время в Нарве можно поучаствовать также в очень разнообразных и насыщенных культурных программах фестиваля ESTO и Дней Нарвы. "Суматохи и веселья будет в это время много как возле беговых трасс, так и повсюду в городе, и хороших впечатлений должно быть очень много", - сказал он.

По словам Лиллиаллика, клуб организации спортивных мероприятий крепко трудился, чтобы поддерживать существующую 15 лет традицию организации большого забега в Нарве. "Забег приводил в Нарву много гостей, а также заставлял идавирусцев больше заниматься спортом, мы надеемся, что сможем каждый год привлекать к нему новых людей", - сказал он, отметив, что при организации такого большого спортивного мероприятия существенным подспорьем стало также пособие из фонда справедливого перехода.