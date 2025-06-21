Хобби семьи Райдма - метание топора

Кароль Райдма, ученица Кохтла-Ярвеской гимназии, завоевала серебряную медаль в женском зачете на чемпионате мира по метанию топора, который прошел в Англии в прошлом году. Это первая медаль для Эстонии в метании топора на чемпионатах мира среди взрослых. Это большое достижение, тем более что на медали чемпионата мира претендовали 47 женщин.

В прошлую субботу, когда в Мяэтагузе открылся предположительно крупнейший и самый современный в мире центр метания топоров, в котором есть как крытый холл на 12 дорожек, так и открытая площадка, Кароль также впервые завоевала титул чемпионки Эстонии, хотя недавняя травма ноги все еще давала о себе знать.

По словам Кароль, чтобы добиться успеха в метании топора, необходимы хорошее взаимодействие мозга и тела, а также крепкие нервы. Если бросок не удался, нужно быстро забыть об этом и сосредоточиться на следующем. "Каждый бросок - это новый бросок, и надо взять себя в руки. Не стоит слишком задумываться", - рассказала она о том, как метать обоюдоострый топор в центр деревянного чурбана, прикрепленного к стене.

Топор, с которым соревнуется Кароль, был заказан в Канаде, и с ним нужно обращаться так же, как музыкант обращается со своим музыкальным инструментом.