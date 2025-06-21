Хобби семьи Райдма - метание топора

У семьи Райдма, проживающей в волости Алутагузе, общее хобби - метание топора на точность, причем хозяйская дочь Кароль достигла вершины мирового рейтинга в этой дисциплине.
Кароль Райдма, ученица Кохтла-Ярвеской гимназии, завоевала серебряную медаль в женском зачете на чемпионате мира по метанию топора, который прошел в Англии в прошлом году. Это первая медаль для Эстонии в метании топора на чемпионатах мира среди взрослых. Это большое достижение, тем более что на медали чемпионата мира претендовали 47 женщин.
В прошлую субботу, когда в Мяэтагузе открылся предположительно крупнейший и самый современный в мире центр метания топоров, в котором есть как крытый холл на 12 дорожек, так и открытая площадка, Кароль также впервые завоевала титул чемпионки Эстонии, хотя недавняя травма ноги все еще давала о себе знать.
По словам Кароль, чтобы добиться успеха в метании топора, необходимы хорошее взаимодействие мозга и тела, а также крепкие нервы. Если бросок не удался, нужно быстро забыть об этом и сосредоточиться на следующем. "Каждый бросок - это новый бросок, и надо взять себя в руки. Не стоит слишком задумываться", - рассказала она о том, как метать обоюдоострый топор в центр деревянного чурбана, прикрепленного к стене.
Топор, с которым соревнуется Кароль, был заказан в Канаде, и с ним нужно обращаться так же, как музыкант обращается со своим музыкальным инструментом.
Одна из причин, по которой Кароль занимается такой относительно редкой дисциплиной, заключается в том, что это просто хорошо получается. Но, во-вторых, она хвалит сообщество метателей топора. "Мы как одна большая семья. Очень приятно, что все поддерживают друг друга и в Эстонии, и за рубежом. Они очень классные и приятные люди", - подтверждает она.
Ее мать, Кюлли Райдма, признается, что именно благодаря дочери она увлеклась метанием топоров.
А вот отец, Калле Райдма, уже много лет является активным спортсменом-любителем и также тренирует свою дочь. По его словам, метание топора набирает популярность во всем мире и наряду с Эстонией наиболее распространено в странах Северной Европы, Канаде, Германии, Англии и Ирландии.
Поскольку международные титульные соревнования проводятся обычно под открытым небом, по словам Калле, хорошо, что в Мяэтагузе теперь есть хорошая открытая площадка, где можно и тренироваться, и соревноваться. На открытом воздухе нужно привыкать ко всем видам воздействия: от ветра до комаров и слепней.
В юном возрасте Кароль уже завоевала серебро чемпионата мира, поэтому не может быть цели меньше, чем титул чемпионки мира, что с каждым годом становится все сложнее, поскольку этот вид спорта набирает популярность во всем мире, а конкуренция становится все более жесткой. Кароль надеется, что однажды, когда число энтузиастов вырастет еще больше, этот вид спорта станет олимпийской дисциплиной.