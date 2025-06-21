В Нарвском колледже нынче рекордный выпуск

Увеличение числа выпускников связано в первую очередь с постоянным ростом учебных мест педагогического обучения за последние пять лет. В этом году количество учебных мест в колледже увеличится еще больше, так как в магистратуру по программе "Учитель языка в многоязычной школе" будет принято на 20 студентов больше, чем год назад.

Выпускные работы, защищенные в колледже в этом году, предлагают как решения проблемных вопросов Ида-Вирумаа, так и поддержку учителей при переходе на эстоноязычное образование. В выпускных работах исследовали, например, как поддержать учителей в меняющейся языковой среде, какие наглядные учебные материалы помогают детям лучше понимать природоведение или математику, а также роль игр в повышении мотивации к изучению языка.

Также исследовали стресс на работе у молодых специалистов, восприятие молодежью будущего региона и адаптацию иностранных студентов в Нарве. В областях предпринимательства и ИТ были предложены решения, позволяющие сделать бухгалтерский учет или самообслуживание более удобными и эффективными.

Под руководством ассоциированного профессора кафедры эстонского языка как иностранного Маре Китсник в колледже было защищено семь выпускных работ, в результате чего были разработаны учебные материалы, которые пригодятся при переходе на эстоноязычное обучение по всей Эстонии. Например, на основе учебной темы по природоведению для четвертого класса "Человек" был составлен материал LAK-обучения, который, помимо увлекательных текстов и картинок, содержит увлекательные ролевые игры на тему работы кровеносной системы и других систем органов.

Также был составлен сборник математических устных упражнений и создан инновационный графический роман для повышения интереса молодежи к чтению.

По словам Пирет Кяртнер, директора по учебной работе Нарвского колледжа, практичность выпускных работ свидетельствует о том, что обучение в колледже является современным и, помимо знаний, также предлагает решения, необходимые школам и предприятиям не только Ида-Вирумаа, но и всей Эстонии. "Мы постоянно обновляем и развиваем наши учебные программы, чтобы готовить специалистов, которые своими навыками смогут поддержать развитие Ида-Вирумаа", - прокомментировала она.