Крупнейшее народное спортивное мероприятие Ида-Вирумаа в этом году продлится два дня

Крупнейшее в Ида-Вирумаа народное спортивное мероприятие Нарвский городской забег в этом году пройдет в последние выходные июня, на этот раз можно будет испытать себя на различных дистанциях.
В субботу, 28 июня, мероприятие откроет впервые входящий в программу забег на милю, трасса которого проходит по центру оздоровительного спорта Эккекюла. В воскресенье, 29 июня, в программе бег и ходьба на 5 км, а также бег на 10 км. Место старта и финиша, как уже стало традицией в последние годы, будут рядом с замком Германа в Йоаорге. Там же состоятся популярные детские забеги.
Нарвский городской забег - 2025
- 28 июня - забег на милю в центре оздоровительного спорта Эккекюла
- 29 июня - бег и ходьба на 5 км, а также бег на 10 км (старт и финиш в Йоаорге)
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Трасса забега на 10 км поведет участников не только на речной променад, в Старый город и Темный парк, где пройдут и пробегут также участники бега и ходьбы на 5 км, но и в квартал Кренгольма, куда в обычное время не попасть.
По словам главного организатора забега Мати Лиллиаллика, вновь ожидается участие тысяч любителей бега и ходьбы. В отличие от прежних лет нынче полумарафон, в котором раньше в Нарве определяли также чемпионов Эстонии, заменили бегом на 10 км. Это сделано потому, чтобы можно было нынче организовать городской забег одновременно с днями ESTO и Днями города Нарва. Так как в эти же выходные состоятся европейские командные чемпионаты, то правила не позволяют устраивать в это же время государственные чемпионаты. То есть в этом году победителей полумарафона определили в Эстонии в начале июня в Раквере.
Зато, по словам Лиллиаллика, остроты Нарвскому городскому забегу добавит забег на милю, который проводится в Эстонии довольно редко, однако теперь и любители смогут в Нарве испытать на себе такую дистанцию. В стартовый список Нарвского забега на милю входят наряду с другими, например, Туули Томингас, вошедшая в мировую элиту биатлона и побеждавшая на чемпионатах Эстонии в беге на средние и длинные дистанции, а также ее тренер - бывший биатлонист Индрек Тобрелутс, в нескольких беговых видах входящий в число лучших в мире в классе ветеранов.
По словам Мати Лиллиаллика, любителям движения обязательно стоит присутствовать на месте в последние выходные июня, ведь наряду с участием в народном спортивном мероприятии в это время в Нарве можно поучаствовать также в очень разнообразных и насыщенных культурных программах фестиваля ESTO и Дней Нарвы. "Суматохи и веселья будет в это время много как возле беговых трасс, так и повсюду в городе, и хороших впечатлений должно быть очень много", - сказал он.
По словам Лиллиаллика, клуб организации спортивных мероприятий крепко трудился, чтобы поддерживать существующую 15 лет традицию организации большого забега в Нарве. "Забег приводил в Нарву много гостей, а также заставлял идавирусцев больше заниматься спортом, мы надеемся, что сможем каждый год привлекать к нему новых людей", - сказал он, отметив, что при организации такого большого спортивного мероприятия существенным подспорьем стало также пособие из фонда справедливого перехода.