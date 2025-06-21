Нарвский городской забег пройдет в последние выходные июня

Зато, по словам Лиллиаллика, остроты Нарвскому городскому забегу добавит забег на милю, который проводится в Эстонии довольно редко, однако теперь и любители смогут в Нарве испытать на себе такую дистанцию. В стартовый список Нарвского забега на милю входят наряду с другими, например, Туули Томингас, вошедшая в мировую элиту биатлона и побеждавшая на чемпионатах Эстонии в беге на средние и длинные дистанции, а также ее тренер - бывший биатлонист Индрек Тобрелутс, в нескольких беговых видах входящий в число лучших в мире в классе ветеранов.

По словам Мати Лиллиаллика, любителям движения обязательно стоит присутствовать на месте в последние выходные июня, ведь наряду с участием в народном спортивном мероприятии в это время в Нарве можно поучаствовать также в очень разнообразных и насыщенных культурных программах фестиваля ESTO и Дней Нарвы. "Суматохи и веселья будет в это время много как возле беговых трасс, так и повсюду в городе, и хороших впечатлений должно быть очень много", - сказал он.