ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Мати Лиллиаллик

В списке участников проводимого в эту субботу вечера легкой атлетики так много спортивных знаменитостей из почти 40 стран, что можно смело утверждать: в Эстонии в этом столетии еще никогда не проводились легкоатлетические соревнования такого высокого уровня. Даже в столице люди удивляются, почему Лиллиаллик делает это не там, а в Йыхви с населением всего 10000 человек.

А делает он это потому, что он патриот Ида-Вирумаа, а Йыхви хочет, чтобы такое крупное событие происходило здесь и приносило ему известность. То, что будет происходить в Йыхви в субботу, - это нечто экстраординарное, и кажется, что в будущем будет крайне сложно это превзойти. Но те, кто знает Лиллиаллика, не удивятся, если в следующем году он приготовит новые сюрпризы.