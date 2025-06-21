ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Мати Лиллиаллик

С тех пор как в 2009 году Мати Лиллиаллик впервые организовал в Майдла, Ида-Вирумаа, соревнования по толканию ядра в честь эстонского героя спорта Хейно Липпа, уроженца этого края, его деятельность в Ида-Вирумаа становится все более активной. Будь то Нарвский забег (изначально Энергетический забег, позже Городской забег), который начался в 2011 году и превратился в крупное событие народного спорта в Ида-Вирумаа, или Йыхвиский вечер легкой атлетики, который в этом году проводится уже в четвертый раз.
В списке участников проводимого в эту субботу вечера легкой атлетики так много спортивных знаменитостей из почти 40 стран, что можно смело утверждать: в Эстонии в этом столетии еще никогда не проводились легкоатлетические соревнования такого высокого уровня. Даже в столице люди удивляются, почему Лиллиаллик делает это не там, а в Йыхви с населением всего 10000 человек.
А делает он это потому, что он патриот Ида-Вирумаа, а Йыхви хочет, чтобы такое крупное событие происходило здесь и приносило ему известность. То, что будет происходить в Йыхви в субботу, - это нечто экстраординарное, и кажется, что в будущем будет крайне сложно это превзойти. Но те, кто знает Лиллиаллика, не удивятся, если в следующем году он приготовит новые сюрпризы.
Все, чего мы желаем на субботу, - это терпимой для легкой атлетики погоды и побольше зрителей, которые заполнят трибуны стадиона и его окрестности.