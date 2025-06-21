Перед Яановым днем на хуторе Калда в деревне Вока собрались женщины, чтобы научиться использовать природную красоту при составлении букетов, создании настольных декораций и плетении венков.

Талантливую флористку Эйнике Сейко пригласила поделиться своими умениями хозяйка хутора Калда Эве Саар, которая прошлым летом занялась проведением мастер-классов "Tuulepealne".

В 2021 году дом Саар удостоился президентского признания, а где еще для создания красоты найти место лучше, чем красивый хутор на берегу моря? На этот раз главным вдохновителем в рабочей комнате станет все же матушка-природа. "Эйнике - именно тот человек, который умеет найти в природе и собрать воедино всю эту красоту", - похвалила Эве.

Марью Уусталу и ее летний букет. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Две женщины собрали в поле и по склонам канав впечатляющий урожай, в котором каждый нашел что-то по душе для своих композиций.

- Используем все то, что в настоящий момент предлагает нам природа: листья лопуха, водосбор, рапс, спаржу, сухую траву, резанец, чернику, разбитое сердце, ирис, венгерскую сирень, ромашку, козлятник, восточную свербигу, сныть, зонтичные, хосту, бадан, горох, щавель, клевер, обыкновенную смолку, горец, листья ревеня, а также кизил - отличный материал для основы венка, - перечислила Эйнике.

Направляя других, Эйнике как бы между прочим сплела венок. Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik

В особенно большом количестве запасли люпин разных цветов. Департамент окружающей среды как раз рекомендует собирать люпин на обочинах дорог и ставить в вазу, ведь речь идет о чуждом виде, изменяющем свойства почвы, отбирающем пространство у наших собственных видов и уменьшающем богатство видов. Поэтому было бы лучше, если бы люпин за пределы садов не распространялся.

Сейчас самое благоприятное время для плетения венков или составления букетов из природных материалов, ведь поля еще не скошены. Следующий период изобилия наступит, по словам Эйнике, осенью, когда созреют ягоды, чеснок, укроп, яблоки… Природного материала хватает до поздней осени. "Очень красиво смотрятся в букете листья малины, когда мороз их слегка пощипал", - привела пример Эйнике.

То есть мастер-классы по флористике можно устраивать хоть каждый месяц, но в июле и августе ждут уже новые темы. Так, 24 июля специалист по растяжке шиндо Эве пригласит для компании тренера по пилатесу Катю Лойде и тренера по йоге Хайви Коплисте, чтобы вместе выполнять упражнения.