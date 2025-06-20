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Сб, 21.06.2025
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В Нарва-Йыэсуу открылась Тропа мудрости

Маршрут, сопровожденный скамейками и стендами с цитатами великих людей, посещавших Нарва-Йыэсуу, начинается на пляже у Narva-Jõesuu Medical SPA и тянется до Meresuu Spa Hotel.

В пятницу в Нарва-Йыэсуу состоялось открытие необычного объекта - Тропы мудрости ("Tarkuse rada").

Маршрут, сопровожденный скамейками и стендами с цитатами великих людей, посещавших Нарва-Йыэсуу, начинается на пляже у Narva-Jõesuu Medical SPA и тянется до Meresuu Spa Hotel.

Художественно оформленные стенды содержат, помимо цитат, также информацию об авторе, а QR-коды позволяют тут же еще больше углубиться в контекст. 

Девиз маршрута - слова Фридриха Ницше: "Все по-настоящему великие мысли рождаются во время прогулки". 

По словам идейного вдохновителя Тропы мудрости - профессора философии и жительницы Нарва-Йыэсуу Елены Сергейчик, - идея возникла в курируемом ею философском клубе "Сократ и Мы: Философия для XXI века" во время дискуссии "Что Заратустра сказал Ницше?".

"Во Франции есть очень живописная пешеходная тропа, по которой когда-то бродил Ницше, вынашивая планы своих философских произведений. И мы решили создать свою Тропу мудрости, которая познакомит горожан и гостей нашего города с интересными мыслями многих выдающихся людей - философов, художников, поэтов, писателей, которые жили и творили в Нарва-Йыэсуу", - рассказала Елена на своей странице в социальной сети Facebook.

Проект получил поддержку голосовавших за наилучшее применение Народного бюджета Нарва-Йыэсуу. В реализации приняло участие более тридцати жителей Нарва-Йыэсуу и Нарвы. "Среди распространенных сегодня в мире пешеходных маршрутов есть и несколько философских - во Франции, Германии, Японии, Латвии. А теперь есть и у нас, в Нарва-Йыэсуу", - добавила автор проекта.

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Нарва-Йыэсуу
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