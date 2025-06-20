В Нарва-Йыэсуу открылась Тропа мудрости

Маршрут, сопровожденный скамейками и стендами с цитатами великих людей, посещавших Нарва-Йыэсуу, начинается на пляже у Narva-Jõesuu Medical SPA и тянется до Meresuu Spa Hotel.

Художественно оформленные стенды содержат, помимо цитат, также информацию об авторе, а QR-коды позволяют тут же еще больше углубиться в контекст.

Девиз маршрута - слова Фридриха Ницше: "Все по-настоящему великие мысли рождаются во время прогулки".

По словам идейного вдохновителя Тропы мудрости - профессора философии и жительницы Нарва-Йыэсуу Елены Сергейчик, - идея возникла в курируемом ею философском клубе "Сократ и Мы: Философия для XXI века" во время дискуссии "Что Заратустра сказал Ницше?".

"Во Франции есть очень живописная пешеходная тропа, по которой когда-то бродил Ницше, вынашивая планы своих философских произведений. И мы решили создать свою Тропу мудрости, которая познакомит горожан и гостей нашего города с интересными мыслями многих выдающихся людей - философов, художников, поэтов, писателей, которые жили и творили в Нарва-Йыэсуу", - рассказала Елена на своей странице в социальной сети Facebook.