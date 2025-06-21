В Нарве стартовал пилотный проект по повторному использованию дождевой воды

С осени 2022 года город Нарва участвует в международном проекте LIFE LATESTadapt - "Разработка и демонстрация портфеля природоориентированных и умных решений для повышения устойчивости городов к климатическим изменениям в Латвии и Эстонии". Цель проекта - повысить устойчивость городов к климатическим рискам за счет экологичных, адаптированных к местным условиям и экономически эффективных решений.​

Вклад Нарвы в проект сосредоточен на пилотном решении по повторному использованию дождевой воды в садоводческих товариществах района Кудрукюла. Кудрукюла, где расположено около 4800 дачных участков, является проблемной зоной как с точки зрения избытка, так и нехватки воды. Из-за плотной застройки и отсутствия дренажной системы во время сильных дождей происходят затопления, а в засушливый период ощущается дефицит воды для полива и хозяйственных нужд. При этом в товариществах полностью отсутствует система обеспечения противопожарной водой. На решение этих задач в первую очередь и направлен нарвский пилотный проект.

В качестве пилотной территории выбрана северная часть товарищества AÜ Elektron и прилегающие к нему садоводческие объединения (AÜ Gvozdika, AÜ Adonis ja Salvia, AÜ Rjabinka). Цель проекта - создать систему сбора и повторного использования дождевой воды, которая позволит снизить риск затоплений, обеспечить наличие воды для пожаротушения и, по возможности, создать запас воды для полива.

В сотрудничестве с учеными Таллиннского технического университета (TalTech) будет осуществляться постоянный мониторинг качества и объема воды, а также ее скорости течения. На основе этих данных будет разработано технически и экологически подходящее решение, которое затем будет реализовано на пилотной территории. В случае успеха проект может быть масштабирован на другие участки с аналогичными проблемами.