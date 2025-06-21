Психиатры диагностируют все больше психических и поведенческих расстройств

Статистика психиатрической службы, опубликованная в базе данных статистики здравоохранения и исследований в области здравоохранения Эстонского национального института развития здравоохранения (EIN), показывает, что в 2024 году психиатры зарегистрировали на 4 процента больше психических и поведенческих расстройств на амбулаторных приемах, чем в 2023 году.
Согласно данным, полученным от поставщиков психиатрических услуг, у жителей Эстонии, посещавших психиатра, было более 102 000 различных психических и поведенческих расстройств. Больше женщин, чем мужчин, посещают психиатра с проблемами психического здоровья. Более половины пациентов психиатров в возрасте 15 лет и старше были женщинами, в то время как среди более молодых пациентов было больше мальчиков, чем девочек. Одна десятая часть пациентов психиатров были моложе 15 лет, и две трети из них были мальчиками.
- По сравнению с 2023 годом психиатры зарегистрировали почти на 4400 или на четыре процента больше психических и поведенческих расстройств. Самый быстрый рост психических и поведенческих расстройств наблюдался у пациентов в возрасте до 15 лет. У них было диагностировано на 14 процентов больше психических и поведенческих расстройств, чем годом ранее, а у мальчиков было почти в два раза больше расстройств, чем у девочек, - пояснила Рит Нестор, старший аналитик Национального института здравоохранения и социального обеспечения.
Большинство (90 процентов) пациентов психиатров - это люди в возрасте не менее 15 лет, и в 2024 году психиатры зарегистрировали в этой группе на четыре процента больше психических и поведенческих расстройств, чем в предыдущем году. Рост составил четыре процента среди женщин и на один процент - среди мужчин.
Психиатры диагностировали более 30 000 впервые выявленных случаев психических и поведенческих расстройств в 2024 году, что на 12 процента больше, чем годом ранее. Наиболее распространенными диагнозами за эти годы были тревожные расстройства, тяжелые реакции на стресс и расстройства адаптации как среди мужчин, так и среди женщин.
В 2024 году было более 5 случаев на 1000 мужчин и 9 случаев на 1000 женщин с таким впервые поставленным диагнозом. Вторым по частоте диагнозом были расстройства настроения, включая депрессию, которые встречались почти в 4 случаях на 1000 мужчин и 6 случаях на 1000 женщин. Как тревожные и стрессовые расстройства, так и расстройства настроения встречались чаще у женщин, чем у мужчин.
Ранее третий по частоте диагноз - психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ, - чаще встречался у мужчин, но в последние годы его диагностируют реже. Третьим по частоте диагнозом стали поведенческие и эмоциональные расстройства, которые обычно начинаются в детстве, включая гиперкинетические расстройства. Из гиперкинетических расстройств наиболее распространенным диагнозом у пациентов в возрасте до 15 лет был синдром дефицита внимания и гиперактивности. Среди них расстройство диагностируется в три раза чаще у мальчиков, чем у девочек.
- Поскольку осведомленность возросла, в последние годы синдром дефицита внимания и гиперактивности также стали замечать и диагностировать чаще у взрослых, которым не поставили диагноз в детстве. В 2024 году гиперкинетические расстройства наблюдались почти в 13 000 случаев среди людей, посещавших психиатра, и более 70 процентов из них были у пациентов в возрасте не менее 15 лет, - пояснил Нестор.
В 2024 году психиатры регистрировали гиперкинетические расстройства вдвое реже, чем годом ранее, и их диагностика увеличилась в последние годы, особенно среди взрослых женщин.
9 660 человек были выписаны из психиатрической больницы в 2024 году, на пару сотен меньше, чем годом ранее, но средняя продолжительность их лечения по-прежнему составляла 17 дней. Большинство госпитализированных пациентов были людьми с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ.
Статистические данные по амбулаторной, дневной и стационарной психиатрической помощи за 2024 год можно найти в базе данных статистики здравоохранения и исследований в области здравоохранения Эстонского института развития здравоохранения.