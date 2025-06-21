Психиатры диагностируют все больше психических и поведенческих расстройств

В 2024 году было более 5 случаев на 1000 мужчин и 9 случаев на 1000 женщин с таким впервые поставленным диагнозом. Вторым по частоте диагнозом были расстройства настроения, включая депрессию, которые встречались почти в 4 случаях на 1000 мужчин и 6 случаях на 1000 женщин. Как тревожные и стрессовые расстройства, так и расстройства настроения встречались чаще у женщин, чем у мужчин.

Ранее третий по частоте диагноз - психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ, - чаще встречался у мужчин, но в последние годы его диагностируют реже. Третьим по частоте диагнозом стали поведенческие и эмоциональные расстройства, которые обычно начинаются в детстве, включая гиперкинетические расстройства. Из гиперкинетических расстройств наиболее распространенным диагнозом у пациентов в возрасте до 15 лет был синдром дефицита внимания и гиперактивности. Среди них расстройство диагностируется в три раза чаще у мальчиков, чем у девочек.

- Поскольку осведомленность возросла, в последние годы синдром дефицита внимания и гиперактивности также стали замечать и диагностировать чаще у взрослых, которым не поставили диагноз в детстве. В 2024 году гиперкинетические расстройства наблюдались почти в 13 000 случаев среди людей, посещавших психиатра, и более 70 процентов из них были у пациентов в возрасте не менее 15 лет, - пояснил Нестор.

В 2024 году психиатры регистрировали гиперкинетические расстройства вдвое реже, чем годом ранее, и их диагностика увеличилась в последние годы, особенно среди взрослых женщин.

9 660 человек были выписаны из психиатрической больницы в 2024 году, на пару сотен меньше, чем годом ранее, но средняя продолжительность их лечения по-прежнему составляла 17 дней. Большинство госпитализированных пациентов были людьми с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ.