Комиссии Рийгикогу единогласно поддержали повышение расходов на оборону

В пятницу, 20 июня, на своих заседаниях комиссии Рийгикогу консенсусом утвердили позиции Эстонии в Европейском совете и на предшествующем ему саммите НАТО, в центре внимания которого - существенное и быстрое повышение расходов на оборону в государствах-союзниках.
Председатель комиссии по государственной обороне Калев Стойческу (Eesti 200) сказал, что Эстония считает важным быстрое повышение расходов на оборону в государствах-союзниках и подать самой пример.
"На саммите НАТО планируется обсудить, к какому году необходимо достичь более высокого уровня расходов. Мы сможем сказать, что сделаем это уже в следующем году. Важно, чтобы все союзники осознавали значимость государственной обороны", - заявил Стойческу.
Участники заседания комиссии по государственной обороне и комиссии по иностранным делам отметили, что, согласно предложению США, новый базовый уровень расходов на оборону должен составить 5% ВВП.