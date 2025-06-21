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Сб, 21.06.2025
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Комиссии Рийгикогу единогласно поддержали повышение расходов на оборону

Двухнедельные учения "Молния" в декабре 2024 года в северной и северо-восточной частях Эстонии. Целью международных учений были отработка механизмов переброски дополнительных союзнических сил и их интеграция в боевую группу НАТО и эстонские подразделения. В маневрах принимали участие около 2000 военнослужащих Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании.

В пятницу, 20 июня, на своих заседаниях комиссии Рийгикогу консенсусом утвердили позиции Эстонии в Европейском совете и на предшествующем ему саммите НАТО, в центре внимания которого - существенное и быстрое повышение расходов на оборону в государствах-союзниках.

Председатель комиссии по государственной обороне Калев Стойческу (Eesti 200) сказал, что Эстония считает важным быстрое повышение расходов на оборону в государствах-союзниках и подать самой пример.

"На саммите НАТО планируется обсудить, к какому году необходимо достичь более высокого уровня расходов. Мы сможем сказать, что сделаем это уже в следующем году. Важно, чтобы все союзники осознавали значимость государственной обороны", - заявил Стойческу.

Участники заседания комиссии по государственной обороне и комиссии по иностранным делам отметили, что, согласно предложению США, новый базовый уровень расходов на оборону должен составить 5% ВВП. 

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