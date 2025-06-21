Комиссии Рийгикогу единогласно поддержали повышение расходов на оборону

Председатель комиссии по государственной обороне Калев Стойческу (Eesti 200) сказал, что Эстония считает важным быстрое повышение расходов на оборону в государствах-союзниках и подать самой пример.

"На саммите НАТО планируется обсудить, к какому году необходимо достичь более высокого уровня расходов. Мы сможем сказать, что сделаем это уже в следующем году. Важно, чтобы все союзники осознавали значимость государственной обороны", - заявил Стойческу.