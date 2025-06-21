Министерство климата представило дорожную карту масштабной реформы водоснабжения

Согласно разработанной Министерством климата дорожной карте реформы водоснабжения, до 2035 года число поставщиков воды в Эстонии сократится до 20, а также будет введен предельный тариф на воду.
Карин Кроон, руководитель отдела водоснабжения Министерства климата, сказала, что сектор водоснабжения Эстонии очень раздроблен, а качество и цена услуги сегодня зависят от места жительства больше, чем было бы справедливо.
- В Эстонии работает около 130 поставщиков услуг, а цены на услуги водоснабжения и канализации сильно различаются от региона к региону в зависимости от того, живете ли вы в большом городе или являетесь клиентом небольшой и разрозненной компании водоснабжения, - пояснила Кроон.
По оценке министерства, если ничего не изменится, в течение следующих пяти лет в нескольких регионах может потребоваться повышение цен до пяти раз, чтобы услуга вообще продолжалась. Разница в цене на воду также негативно влияет на развитие бизнеса и производства в регионах, где цена на услугу высока.
По словам Карин Кроон, сектору необходимо около 2 млрд евро инвестиций к 2035 году, которые должны поступить в основном за счет тарифов на воду, поскольку соответствующие субсидии от Евросоюза больше не поступают, и не все компании водоснабжения могут обойтись имеющимися средствами.
- Необходимо учитывать, что доступность питьевой воды является жизненно важной услугой, гарантия которой является конституционной обязанностью государства. Мы не можем допустить снижения качества или недоступности питьевой воды для части населения из-за цены, - констатирует Кроон.
По ее словам, необходимо учитывать, что подача воды является капиталоемкой услугой, инвестиции в которую не являются единовременными затратами, а инфраструктура должна постоянно поддерживаться и обновляться в будущем. "В то время как трубопроводы и резервуары, как ожидается, будут иметь более длительный срок службы, примерно 40–50 лет, технологическое оборудование необходимо заменять каждые 10–15 лет, а современные ИТ-решения требуют срока службы 5 лет", - пояснила Кроон.
Чтобы найти решение, был проведен тщательный анализ, длившийся почти два года, при поддержке Программы поддержки структурных реформ Европейской комиссии (SG Reform) с использованием средств Инструмента технической поддержки (TSI) Европейской комиссии. В работе приняли участие как эстонские, так и международные эксперты. В результате исследования были составлены набор данных и многофункциональная модель анализа, а также предложены практические решения и руководящие принципы для составления дорожной карты и на ее основе для реализации реформы водоснабжения.
По словам директора TSI Юдит Розсы, этот проект вместе с уже предпринятыми и запланированными шагами показывает, как эффективное сотрудничество между национальными институтами и системой технической поддержки ЕС может принести реальную долгосрочную пользу людям и окружающей среде. "Мы рады, что смогли поддержать эту амбициозную реформу, которая сделает услуги водоснабжения Эстонии более устойчивыми, эффективными и надежными в соответствии с недавно принятой Стратегией безопасности водоснабжения ЕС", - отметила Розса.
Одним из ключевых выводов анализа стало то, что ежемесячная стоимость услуг водоснабжения и канализации при среднем потреблении не должна превышать 2% от чистого дохода жителя уезда с самым низким доходом в будущем - предельная цена, основанная на этом определении, составит примерно 7,5 евро/м3, включая НДС, исходя из сегодняшних доходов.
- Этот лимит защищает более уязвимые регионы и потребителей и в то же время дает указания о том, когда стоимость эксплуатации региона в отдельности неоправданно высока или, другими словами, оператор слишком мал и неустойчив, - объяснила Хелен Барндык из Keskkonnalahendused OÜ, основной консультант проекта технической поддержки. - На основе анализа данных мы пришли к выводу, что вместо нынешних 130 операторов оптимальным решением было бы иметь в Эстонии до четырех сильных региональных компаний водоснабжения. Однако в сегодняшних обстоятельствах реалистичной целью было бы сократить количество компаний водоснабжения до максимум 20 к 2035 году.
Весь процесс будет возглавлять Министерство климата в сотрудничестве с Управлением по конкуренции и Центром инвестиций в окружающую среду. Необходимые поправки к законодательству должны быть приняты не позднее конца 2026 года, а все основные руководящие принципы действий должны быть реализованы к 2035 году.
Водная реформа также была одобрена в коалиционном соглашении правительства на 2025–2027 годы. Цель состоит в том, чтобы обеспечить устойчивость услуги, устойчивость к кризисам и стабильность цен, независимо от того, где вы живете.