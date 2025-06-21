Министерство климата представило дорожную карту масштабной реформы водоснабжения

Чтобы найти решение, был проведен тщательный анализ, длившийся почти два года, при поддержке Программы поддержки структурных реформ Европейской комиссии (SG Reform) с использованием средств Инструмента технической поддержки (TSI) Европейской комиссии. В работе приняли участие как эстонские, так и международные эксперты. В результате исследования были составлены набор данных и многофункциональная модель анализа, а также предложены практические решения и руководящие принципы для составления дорожной карты и на ее основе для реализации реформы водоснабжения.

По словам директора TSI Юдит Розсы, этот проект вместе с уже предпринятыми и запланированными шагами показывает, как эффективное сотрудничество между национальными институтами и системой технической поддержки ЕС может принести реальную долгосрочную пользу людям и окружающей среде. "Мы рады, что смогли поддержать эту амбициозную реформу, которая сделает услуги водоснабжения Эстонии более устойчивыми, эффективными и надежными в соответствии с недавно принятой Стратегией безопасности водоснабжения ЕС", - отметила Розса.

Одним из ключевых выводов анализа стало то, что ежемесячная стоимость услуг водоснабжения и канализации при среднем потреблении не должна превышать 2% от чистого дохода жителя уезда с самым низким доходом в будущем - предельная цена, основанная на этом определении, составит примерно 7,5 евро/м3, включая НДС, исходя из сегодняшних доходов.

- Этот лимит защищает более уязвимые регионы и потребителей и в то же время дает указания о том, когда стоимость эксплуатации региона в отдельности неоправданно высока или, другими словами, оператор слишком мал и неустойчив, - объяснила Хелен Барндык из Keskkonnalahendused OÜ, основной консультант проекта технической поддержки. - На основе анализа данных мы пришли к выводу, что вместо нынешних 130 операторов оптимальным решением было бы иметь в Эстонии до четырех сильных региональных компаний водоснабжения. Однако в сегодняшних обстоятельствах реалистичной целью было бы сократить количество компаний водоснабжения до максимум 20 к 2035 году.

Весь процесс будет возглавлять Министерство климата в сотрудничестве с Управлением по конкуренции и Центром инвестиций в окружающую среду. Необходимые поправки к законодательству должны быть приняты не позднее конца 2026 года, а все основные руководящие принципы действий должны быть реализованы к 2035 году.