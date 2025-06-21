Самоуправлениям разрешили не публиковать информацию о планировках в уездных газетах

После принятия поправок Рийгикогу местным самоуправлениям будет достаточно публиковать сообщения о планировках в волостной или городской газете.

Кроме того, у самоуправлений появится право выбирать место для публичной презентации и обсуждения планировок: вместо уездного центра или центра местного самоуправления в дальнейшем их можно будет проводить, например, в библиотеке или другом подобном месте, находящемся в охваченной планировкой зоне.