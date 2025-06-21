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Сб, 21.06.2025
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Самоуправлениям разрешили не публиковать информацию о планировках в уездных газетах

Эстонские газеты. Снимок иллюстративный.

Согласно одобренным правительством поправкам к Закону о планировании, с волостей и городов будет снята обязанность публиковать информацию о детальных планировках в уездных или общегосударственных газетах, пишет rus.err.

После принятия поправок Рийгикогу местным самоуправлениям будет достаточно публиковать сообщения о планировках в волостной или городской газете.

Кроме того, у самоуправлений появится право выбирать место для публичной презентации и обсуждения планировок: вместо уездного центра или центра местного самоуправления в дальнейшем их можно будет проводить, например, в библиотеке или другом подобном месте, находящемся в охваченной планировкой зоне.

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Эстония
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