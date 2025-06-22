В День победы флаги останутся висеть и ночью

День победы отмечается в Эстонии в честь победы над немецкими войсками Ландесвера в битве под Вынну (город Цесис в Латвии - ред.) 23 июня 1919 года, ставшей поворотной точкой в Освободительной войне.

Главное торжество, посвященное Дню победы, в этом году пройдет в Пярну. По традиции президент Эстонии на параде передаст огонь победы членам Кайтселийта, которые доставят его во все уезды Эстонии.

Иванов день (Jaanipäev) 24 июня - древний праздник летнего солнцеворота.