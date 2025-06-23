Канцлер права не нашла нарушения прав жителей при сносе домов в Вийвиконна

Союз жителей Вийвиконна обратился к канцлеру права с опасениями, что городская управа Нарва-Йыэсуу планирует снести жилые дома в деревне Вийвиконна, и считает, что жителям домов, подлежащих сносу, должно быть предложено жилье.

Канцлер права пояснила, что в соответствии с законом собственник, включая местное самоуправление, должен обеспечить содержание и безопасность зданий. Закон обязывает местное самоуправление оказывать помощь людям, которые в силу своего социально-экономического положения не могут обеспечить себе жилье, отвечающее потребностям их самих и их семей.

По словам канцлера права, муниципалитет также может предложить жилье тем людям, чье социально-экономическое положение лучше. Однако в таком случае это добровольно предоставленная городом выгода, которую город может распределить в зависимости от того, сколько свободных жилых помещений он имеет в своем распоряжении, обеспечивая при этом равное отношение к людям.

По словам канцлера права, решения и действия органов местного самоуправления также могут быть оспорены в суде.