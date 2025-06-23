В Йыхви возложили венки к памятникам, связанным с Освободительной войной

По его словам, акценты и тон речей за эти годы сильно изменились. «Если изначально темой праздничных речей была эйфория свободы, которая затем сменилась гордостью за членство в НАТО и Евросоюзе, то в последние годы мы в основном говорим о воле к обороне. К сожалению, ее содержание со временем также изменилось. В использовании этого слова все больше политических игр, а истинная цель борьбы Эстонии за независимость — сохранение и развитие эстонской культуры — отходит на второй план», — сказал Реймаа.