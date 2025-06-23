Полиция нашла пропавшую в Кивиыли женщину

Оперативный руководитель Идаской префектуры Никита Головин сообщил, что сегодня полиция продолжила поиски пропавшей Екатерины большими силами. «Мы связались с родственниками женщины и собрали информацию о возможных направлениях ее передвижения. Женщина не вернулась домой на ночь, поэтому поиски продолжились ».

Рано утром к поискам присоединились волонтеры, и около 10 утра полицейский патруль нашел собаку пропавшей женщины в деревне Витсику волости Тойла.

Поиски продолжились с помощью вертолета, беспилотника и полицейских собак, и около 13:30 поиски принесли свои плоды, когда волонтеры сообщили, что нашли женщину в Кохтла-Нымме. Екатерина чувствует себя хорошо.