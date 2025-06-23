Магистерская работа: вместо надлежащего законотворчества в Рийгикогу происходит балаган

Даниэль подробно исследовал, аргументируются ли принимаемые в Эстонии законы и как. Для анализа он использовал теорию публичного разума, играющую важную роль в либеральной политической философии и предлагающую общие критерии для определения того, является ли то или иное политическое обязательство – например, закон – легитимным, пишет rus.err .

"Проблема, которая постоянно повторяется – как в обсуждениях в комиссиях, так и при чтении законов, – заключается в том, что все мысли остаются висеть в воздухе. Нет аргументированного рассуждения: вот наша аргументация, вот проблема, вот предпосылки. Все необходимые шаги не проделаны", – констатировал Даниэль.