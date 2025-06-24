В дачном районе Нарвы начнется строительство дренажной системы

Подготовительные работы начнутся 14 июля, а строительство стартует уже 21 июля. Система должна быть готова к эксплуатации к 30 сентября 2025 года, сообщают власти Нарвы, пишет rus.err .

Проект осуществляется в рамках международной инициативы LIFE LATESTadapt, цель которой — повысить устойчивость городов Латвии и Эстонии к климатическим рискам. Нарва участвует в программе с осени 2022 года, и ее вклад сосредоточен на решении проблем, связанных с затоплениями и нехваткой воды на дачных участках в Кудрукюла, где проживает около 4800 владельцев садов.