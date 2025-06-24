Доля поддерживающих Россию в войне против Украины жителей Эстонии незначительно выросла

Среди всего населения страны военные действия России в июне 2025 года осуждали 80%, а поддерживали - 5%, выясняется из опроса, проведенного социологической службой Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии, передает rus.err.

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в марте, доля поддерживающих российскую военную агрессию выросла на один процентный пункт. Количество ее противников при этом также увеличилось на один процентный пункт.