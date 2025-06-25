МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.06-03.07 Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 26 июня по 3 июля.
КУЛЬТУРА
Пятница, 27 июня
* В Нарва-Йыэсуу во дворе дома прихода Нигулисте (ул. Койду, 19) в 19.00 - концерт: "Sudenmorsiamet", ингерманландская вокальная группа из Хельсинки. Открыто домашнее кафе. В приходском доме до 29 июня открыта выставка "Ristirahvas jõe tagant - ingerisoomlased" / "Крестоносцы из-за реки - ингерманландские финны".
Суббота, 28 июня
* Приветствие огня певческого праздника: 10.00 - у маяка в Раннапунгерья, 10.50 - на певческой эстраде в Ийзаку, 11.40 - на мызе Мяэтагузе, 12.20 - перед Кийкласким народным домом, 13.00 - у Кохтла-Ныммеской школы, 13.35 - у Эстонского шахтного музея, 14.20 - у Майдлаской мызы-школы, 14.50 - у Сондаского общественного дома, 15.15 - у Кивиылиской госшколы, 15.40 - на деревенской площади в Люганузе, 17.10 - у паркового кафе в Тойла, 18.15 - у Йыхвиской церкви. Затем в Йыхви состоится народный праздник.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 13.00 - концерт праздника песни и танца Виру-Ингери. Выступают вокально-танцевальные коллективы ингерманландских финнов Ида-Вирумаа и Эстонии, а также гости. Вход на концерт бесплатный. В 15.30 - послеконцертная вечеринка.
Воскресенье, 29 июня
* Приветствие огня певческого праздника: 9.15 - у Йыхвиской церкви проводы огня певческого праздника, 10.00 - у Кохтла-Ярвеского центра культуры, 11.15 - перед Силламяэским центром культуры, 12.15 - у общественного дома "Ванатаре" в Лаагна, 13.35 - на причале в порту Нарва-Йыэсуу. В 14.05 из порта Нарва-Йыэсуу огонь на парусниках Нарвского яхт-клуба по реке Нарва будет отправлен в Нарву. В 15.35 в Нарвском порту огонь встретят мэр Нарвы и главные организаторы ESTO, затем огонь через город отправится на Петровскую площадь, в 16.10 с Петровской площади - в Западный двор Нарвской крепости, в 16.30 в Нарвской крепости - зажжение костра певческого праздника и сводный концерт "ESTO laul".
* На мызе Мяэтагузе в 19.00 - мистическая летняя постановка "Roosivõti". Автор и режиссер Март Сандер. На сцене Март Сандер и Трийн Леллеп. Билет - 25,60-34,60 евро.
Среда, 2 июля
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт в рамках фестиваля "Seitsme linna muusika" / "Музыка семи городов": струнный квартет "M4GNET". Вход свободный.
СПОРТ
Суббота, 28 июня
* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 12.00 - этап серии пляжного волейбола "Pannika rannakas".
* В Кивиыли на старом стадионе в 12.00 - турнир по короне.
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 17.00 - Нарвский городской забег: забег на милю. Информация: www.jooks.ee.
* От Силламяэского бассейна в 22.00 стартует ночной велопоход Силламяэ-Синимяэ-Силламяэ. Информация: www.sportiv.ee.
Воскресенье, 29 июня
* В Нарве в Йоаорге - Нарвский городской забег: 10.00 - детские забеги, 11.00 - забег и ходьба на 5 км, 12.00 - забег и ходьба на 10 км. Информация: www.jooks.ee.
* В Лиймала на площадке для волейбола в 11.00 - этап Люганузеской серии пляжного волейбола.
Вторник, 1 июля
* В Йыхви на тренировочной площадке футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
Среда, 2 июля
* В Мяэтагузеском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры.
РАЗНОЕ
Пятница, 27 июня
* В Силламяэ у центра культуры с 9.30 до 13.30 - Дни города и моря: праздник песни и танца детских садов, театральные постановки, деятельность для детей и др. Программа: sillamae.ee.
Суббота, 28 июня
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 11.00 - "Vana Jõhvi viimane kants" / "Последний оплот старого Йыхви": лекция исследователя истории и культурного наследия кладбищ Ильме Мяэсалу "Kalmistukultuur läbi aegade" / "Кладбищенская культура сквозь века", лекция председателя Йыхвиского волостного собрания историка Валло Реймаа "Jõhvi kalmistu vana osa tulevik" / "Будущее старой части Йыхвиского кладбища". После лекций состоится экскурсия по кладбищу с Реймаа и Мяэсалу. Информация: тел. 513 4556, Валло Реймаа.
* В деревне Козе (Метса, 9) с 10.30 - день общины деревни Козе: Козеский деревенский забег, в 12.00 - торжественное открытие дня, с 12.30 до 14.00 - веселые игры с клоуном, в 15.30 - спектакль чемоданного театра Хейно Сельямаа "Лотте", в 16.15 - лотерея. В течение всего дня можно мастерить в рабочей комнате "Merkuur", уголок рукоделия, стрельба из лука, батуты для маленьких и больших детей, фейс-арт, средневековый фотоуголок, "зеленый обмен". Вся деятельность бесплатная.
* В Нарве в различных локациях - мероприятия Дней города Нарва и ESTO: в Западном дворе и парке замка Германа с 12.00 до 23.00 - ярмарка продуктов питания и ремесел, в Нарвской арт-резиденции с 13.00 до 18.00 - день художника, в Нарвском колледже Тартуского университета в 15.00 - конгресс молодежи "Mitmekeelsus avab uksed" / "Многоязычие открывает двери", у Нарвской ратуши в 19.00 - шествие, с 19.30 до 23.00 - открытие Дней города Нарва и концерт в Западном дворе замка Германа, в 20.30 в центре "Vaba Lava" - спектакль "Narva - linn, mille me kaotasime" / "Нарва - город, который мы потеряли", в 22.00 в центре "Vaba Lava" - секретная таверна ESTO, DJ Ahto Külvet. Кроме того, экскурсии и другое. Подробности: estofestival.com.
* В Силламяэ на центральной площади и у центра культуры с 12.00 - Дни города и моря: выставки, концерты, мастерские, клоунада и др. В 20.00 - концерт группы "Põhja-Tallinn". Программа: sillamae.ee.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 14.00 - философский клуб "Сократ и мы": лекция "Философия символизма: где искать Синюю птицу Метерлинка?".
Воскресенье, 29 июня
* В Нарве в различных локациях - мероприятия Дней города Нарва и ESTO: в Александровской церкви в 11.00 - концерт-богослужение, Кириллус Креэк - "Реквием", в Западном дворе и парке замка Германа с 12.00 до 22.00 - ярмарка продуктов питания и ремесел, в Нарвской арт-резиденции с 13.00 до 18.00 - день художника, в Йоаорге с 13.00 до 20.00 - мастер-классы по эстонской банной культуре, в Западном дворе замка Германа в 16.00 - передача огня певческого праздника, в 16.30 - концерт "ESTO laul", с 18.00 до 22.00 - народный праздник ("SweedEst Song" (Швеция), "Naised Köögis", "Zetod"). Кроме того, экскурсии, языковое кафе и др. Подробности: estofestival.com.
* В Силламяэ на центральной площади и у центра культуры с 11.00 до 15.30 - Дни города и моря: выставки, концерты, мастерские и др. В 13.00 - концерт ансамбля "Regatt". Программа: sillamae.ee.
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