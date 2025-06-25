МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.06-03.07 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Пятница, 27 июня

* В Нарва-Йыэсуу во дворе дома прихода Нигулисте (ул. Койду, 19) в 19.00 - концерт: "Sudenmorsiamet", ингерманландская вокальная группа из Хельсинки. Открыто домашнее кафе. В приходском доме до 29 июня открыта выставка "Ristirahvas jõe tagant - ingerisoomlased" / "Крестоносцы из-за реки - ингерманландские финны".

Суббота, 28 июня

* Приветствие огня певческого праздника: 10.00 - у маяка в Раннапунгерья, 10.50 - на певческой эстраде в Ийзаку, 11.40 - на мызе Мяэтагузе, 12.20 - перед Кийкласким народным домом, 13.00 - у Кохтла-Ныммеской школы, 13.35 - у Эстонского шахтного музея, 14.20 - у Майдлаской мызы-школы, 14.50 - у Сондаского общественного дома, 15.15 - у Кивиылиской госшколы, 15.40 - на деревенской площади в Люганузе, 17.10 - у паркового кафе в Тойла, 18.15 - у Йыхвиской церкви. Затем в Йыхви состоится народный праздник.

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 13.00 - концерт праздника песни и танца Виру-Ингери. Выступают вокально-танцевальные коллективы ингерманландских финнов Ида-Вирумаа и Эстонии, а также гости. Вход на концерт бесплатный. В 15.30 - послеконцертная вечеринка.

Воскресенье, 29 июня