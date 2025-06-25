Нарва не готова по примеру Силламяэ вводить бесплатный транспорт

Сейчас Нарва тратит на общественный транспорт около двух миллионов евро в год. Чтобы сделать проезд бесплатным для всех, потребовалось бы дополнительно около 300 тысяч евро ежегодно - таких денег в бюджете нет, передают в среду, 25 июня, радионовости ERR, сообщает порал rus.err .

"Здорово, что в Силламяэ можно ездить бесплатно. Но для нашего бюджета стоимость бесплатного проезда составила бы триста тысяч евро в год, и я говорю прямо - это просто невозможно. Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются люди, - где припарковать машину. Бесплатный транспорт точно не входит в десятку главных проблем Нарвы", - сказала мэр Нарвы Катри Райк.