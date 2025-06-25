В будущем культурном квартале в Нарва-Йыэсуу снесут большую дымовую трубу

Снос зданий бывшего рыболовецкого колхоза начался этим летом, а в пятницу в десять утра на очереди будет дымоход большой котельной.

К следующему лету НКО "Suur-Lootsi Kultuurikvartal" построит прогулочную зону и культурный квартал в Нарва-Йыэсуу на территории между маяком и речным портом.

В настоящее время там сносят промышленные здания бывшего рыболовецкого колхоза, которые превратились в "замки с призраками", и, по словам Гайдо Кентема, руководителя строительного проекта НКО, старые здания планируется снести к концу июля, к этому времени должен быть готов и проект. "Мы хотели бы начать строительство в этом году", - отметил он.

Строительство променада обойдется почти в 2 миллиона евро, из которых 1,4 миллиона евро поступит из фонда справедливого перехода. Проект культурного квартала Нарва-Йыэсуу получил наибольшее количество баллов и наибольшую поддержку комиссии в рамках программы крупных проектов региональных инициатив этого фонда.

В культурном квартале запланированы зоны отдыха, сцены и спортивные сооружения, прогулочные тропы и экспозиции индустриального наследия. На участке, принадлежащем основателям НКО Индреку Уудекюллю, Марту Леэ и Иллару Каазику, их же компания "Stendal Haldus" также планирует в будущем построить отель.