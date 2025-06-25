Вейкко Тихван снова победил в Латвии

В международных соревнованиях Вейкко Тихван хорошо настроился на третью серию стрельбы, в которой он стрелял чисто, поразив все 250 мишеней. То же самое произошло и в следующих двух сериях.

Несмотря на это, конкуренты дышали ему в затылок, и в итоге он поразил 193 летящих диска и занял первое место, но с отрывом всего в одну мишень.