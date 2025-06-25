Вейкко Тихван снова победил в Латвии

В суматохе Яанова дня у спортсменов-стрелков было время не только посидеть у костра, но и посоревноваться друг с другом. В Гран-при Латвии Вейкко Тихван занял первое место.
В международных соревнованиях Вейкко Тихван хорошо настроился на третью серию стрельбы, в которой он стрелял чисто, поразив все 250 мишеней. То же самое произошло и в следующих двух сериях.
Несмотря на это, конкуренты дышали ему в затылок, и в итоге он поразил 193 летящих диска и занял первое место, но с отрывом всего в одну мишень.
Однако для определения обладателей второго-третьего и четвертого-пятого мест потребовались перестрелки.