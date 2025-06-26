Приговор за ложный вызов полиции мужчине отсрочили из-за кота

Житель Нарвы Сергей (40) был осужден за проступок в связи с инцидентом, произошедшим в Нарве 1 мая этого года. Он позвонил по номеру экстренных служб 112 и сообщил, что на автобусной остановке по ул. Хайгла, 4 в Нарве происходит драка с участием восьми человек, у одного из которых есть оружие. Два полицейских патруля быстро прибыли на место происшествия, но никаких дебоширов не обнаружили.